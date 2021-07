PM: Streets of Rage 4-DLC-Patch ermöglicht es Fans den DLC auf der Nintendo Switch zu erwerben (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Streets of Rage 4-DLC-Patch ermöglicht es Fans den DLC auf der Nintendo Switch zu erwerben

– Ein kleiner, aber mächtiger technischer Bug hat Spielerinnen und Spieler auf der Switch davon abgehalten den Mr. X Nightmare DLC für Streets of Rage 4 zum Launch zu kaufen –

PARIS (27. Juli 2021) – Publisher und Co-Entwickler Dotemu und die Co-Entwicklungsteams von Lizardcube und Guard Crush Games haben heute bekannt gegeben, dass der kritische Bug, der Fans davon abgehalten hat den Mr. X Nightmare -DLC auf der Nintendo Switch zu erwerben, behoben wurde. Das Spiel kann nun im Nintendo eShop erworben werden. Der sehnlichst erwartete DLC für den Spielehit wurde am 15. Juli für PlayStation 4, Xbox One, und PC via Steam, GOG, und den Windows Store veröffentlicht und kostet 7,99€. Ein kleiner technischer Fehler hatte bisher dazu geführt, dass der DLC nicht im eShop erworben werden konnte.

Fans, die das Spiel auf der Switch spielen, müssen zuerst das Grundspiel starten und die DLC-Inhalte ansteuern. Dotemu hat ein kurzes Video erstellt, um Fans zu zeigen, wie sie an die neuen Inhalte kommen:

“Wir möchten uns zuallererst die Zeit nehmen, uns bei unseren Switch-Spielerinnen und -Spielern zu entschuldigen – das hätte nicht passieren sollen und es tut uns sehr leid, dass wir euch warten gelassen haben.” Sagte Cyrille Imbert, Executive Director von Dotemu. “Wir schätzen jeden einzelnen von euch dafür, dass ihr zu uns gehalten habt und versprechen, dass wir emsig daran arbeiten werden, dass das nie wieder passiert”.

Fans können den DLC nun auf der Switch mit einem 15-prozentigen Rabatt auf den regulären Preis erwerben.

Der DLC fügt Streets of Rage 4 neue Features hinzu, die mehrere Bereiche umfassen:

Streets of Rage 4 wurde 2020 veröffentlicht und ist ein gekonntes Revival der “Beat ‘em up”-Serie. Nachdem 25 Jahre lang kein neuer Teil veröffentlicht wurde, brachte „Streets of Rage 4“ die Serie in die Neuzeit zurück, wurde bei ihrer Einführung von der Kritik gelobt und mehr als 2.5 millionen Mal heruntergeladen. Der Titel enthält neue und wiederkehrende Charaktere, stilvolle handgezeichnete Grafiken, brandneue Kampffähigkeiten und -mechaniken, freischaltbare Retro-Pixel-Charaktere und einen Soundtrack als Hommage an den Sound und den Stil, der die Originalspiele seinerzeit so beliebt machte.

Die Veröffentlichung der Konsolenversionen von Streets of Rage 4 wurde durch die Zusammenarbeit mit Blitworks , dem Partner, der die Portierung des Spiels auf Xbox One und für den Microsoft Store verwirklichte, sowie mit Seaven Studio , dem Partner hinter den Nintendo Switch- und PlayStation 4-Versionen, ermöglicht.

Über Dotemu Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serieb und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben. Dotemu arbeitet derzeit mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Über Lizardcube Lizardcube ist ein Pariser Spiele-Studio, das von Omar Cornut (Pixeljunk Shooter, Tearaway, Soul Bubbles, Dear ImGui) und dem traditionellen Comic-/Animationskünstler Ben Fiquet (Soul Bubbles) gegründet wurde. Am bekanntesten ist es für das gefeierte Remake von Wonder Boy: The Dragon’s Trap, das für seinen wunderschönen Kunststil und sein Retro-Engineering-Wunder gelobt wird.

Über Guard Crush Games Guard Crush Games wurde 2009 von Jordi Asensio und Cyrille Lagarigue aufgrund ihrer Leidenschaft für klassische Beat-em-up- und Sidescrolling-Titel gegründet. Das Team ist bekannt für seine XBox 360-Veröffentlichung Streets of Fury und das PC-Follow-up Streets of Fury: Extended Edition aus dem Jahr 2015, die beide sowohl in over-the-top-Action als auch in der Liebe des Studios für spaßige Sidescrolling-Prügler schwelgen.