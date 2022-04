Streets of Rage: Drehbuchautor von John Wick arbeitet an Verfilmung

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 Wii iOS andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie das Hollywood-Portal Deadline berichtet, soll sich ein Streets of Rage-Film in Arbeit befinden. Segas Beat-em-up-Reihe existiert seit 1991. 2020 brachten Dotemu und Lizardcube die Serie mit Streets of Rage 4 im Comic-Look zurück.

Das Drehbuch für die Spielverfilmung soll Derek Kolstad, Autor der John Wick-Filme, schon geschrieben haben, bevor der Deal zustande kam. Verantwortliche Produktionsfirmen seien Escape Artists (Equalizer) und dj2 Entertainment. Letztere hat bereits mit den Sonic-Filmen eine Sega-Marke gewinnträchtig auf die Leinwand gebracht.

Kolstad ist bereits in anderen Projekten mit Videospiellizenz involviert: Dem Just Cause-Film und dem von Netflix produzierten Splinter Cell-Anime.