Steam Topseller KW 17/2020: Fulminantes Comeback eines Dauerbrenners

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (20. bis 26. April 2020) wurde der Spitzenreiter der letzten drei Wochen, Mount & Blade 2 - Bannerlord, vom Thron gestoßen und auf den vierten Rang durchgereicht. Vom Platz an der Sonne grüßt nun ein alter Bekannter: Die Mutter aller Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds feiert ein fulminantes Charts-Comeback und sichert sich mit dem Survivor Pass: Cold Front, dessen Erscheinen wohl für das Revival des Titels gesorgt haben dürfte, auch direkt Rang zwei.

Das neue (kleine) Xcom - Chimera Squad (in der Viertelstunde) wurde diese Woche ebenfalls veröffentlicht und kann sich immerhin vom neunten Platz in der Vorwoche auf Rang fünf verbessern. Direkt dahinter läuft ein weiterer Neuzugang ein: die Neuauflage des 1995er-JRPGs Trials of Mana (zum Test).

Komplettiert werden die Steam-Charts der Woche vom Evergreen Grand Theft Auto 5 (Rang 8), dem Lootshooter Borderlands 3 (Plätze 7 und 10) sowie dem Strategie-Highlight Die grandiosen Feldzüge des Joregh Langorion (oder so ähnlich ;-) Platz 9).



Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Playerunknown's Battlegrounds - 2 PUBG: Survivor Pass Cold Front - 3 Valve Index VR Kit 2 4 Mount & Blade 2 - Bannerlord 1 5 Xcom - Chimera Squad 9 6 Trials of Mana - 7 Borderlands 3 - 8 Grand Theft Auto 5 7 9 Total War - Warhammer 2 - 10 Borderlands 3 -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Ab heute seht ihr hier die Top Ten der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Hollow Knight - Silksong 2020 8 Biomutant 2020 9 Kerbal Space Program 2 2020 10 Subverse TBA

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access

TBA: To be announced