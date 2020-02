Maneater angespielt – Als Hai erlebt ihr Trash-Action par excellence

Der weiße Benny

PC Switch XOne PS4

Teaser Angst vor Haien muss man in der echten Welt kaum haben. In diesem Spiel aber verbreitet ihr selbst als geflosster Menschfresser Schrecken. Ich habe den Hämoglobin-Anteil im Wasser schon mal für euch in die Höhe getrieben.





Bei mir weckt ja praktisch jedes Stichwort irgendwelche Assoziationen, meist von der popkulturellen Sorte. Nach meiner Anmeldung zum Anspiel-Event zu Maneater ging mir etwa der gleichnamige Song von Hall & Oates tagelang nicht mehr aus dem Kopf. Viel naheliegender wären Gedanken an Spielbergs Der Weiße Hai gewesen – oder viel eher an die Horror-Trash-Streifen der Sharknado-Reihe. Denn im Spiel bin ich als Hai unterwegs mit dem einen großen Ziel: den Tod meiner zähnefletschenden Mama zu rächen!



Was ich in den ersten paar Stunden im Open-World-Actionspiel alles zwischen meinen mächtigen Kiefern zermalmt habe und weshalb mir dieser blutige Unsinn Spaß gemacht hat, verrate ich euch im Folgenden.



