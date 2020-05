GG-Rückblick KW 21/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 21: Rückblick von Sonntag, 17. Mai, bis Samstag, 23. Mai 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Gleich vier neue Folgen veröffentlichten wir im Rahmen unseres Sekiro-Let's-Plays, und auch das Let's Play zu Total War - Warhammer 2 wurde um neue Inhalte erweitert. Weitere Videos folgten zur Preview von Crucible oder auch zu Maneater (Test und Stunde der Kritiker). Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Neben der offiziellen Vorstellung der Mafia-Trilogy und Neuigkeiten zu Daedalic Entertainment wurden in der vergangenen Woche auch zwei News häufig abgerufen, von denen das nicht unbedingt zu erwarten war: Neue Noppensteinsets zu Kingdom Come - Deliverance und Infos zum letzten Terraria-Update. Ebenfalls in der Liste vertreten sind Meldungen zu System Shock 3, Tony Hawk's Pro Skater oder auch zu C&C Remastered und Anthem. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 24. Mai (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben einem umfangreichen User-Artikel zu Earth & Beyond lieferte die Community Spiele-Checks zu Down the Rabbit Hole und Iratus - Lord of the Dead. Zusammenstellungen erwarten euch abermals mit den Lesetipps, den Steam-Topsellern und den Schnäppchen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Zankstelle Vol. 45: Wer spielt VR?

In der 45. Ausgabe des GG-User-Podcasts tauschen sich Elfant und FantasticNerd im Verlauf von einer Stunde zum titelgebenden VR-Thema aus.

» Hat versehentlich seine schöne GG-Tasse zerdeppert. Noooooo! *sob* «

— Olphas am 19. Mai 2020

❺ ⚊ KW 21/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

User-Videos sind auf GamersGlobal seit jeher eine Seltenheit. Umso schöner, wenn dann doch eines veröffentlicht wird, in diesem Fall zu den Spiele-Charts des Jahres 1996. Ebenfalls fünf Jahre ist es her, dass wir über das Doom-Reboot berichteten sowie über eine mögliche Einigung in einem Markenrechtsstreit zu Duke Nukem. Neben unseren Tests zu Technobabylon und Code Name Steam war auch The Witcher 3 in Form eines Guides und der SdK ein Thema:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

