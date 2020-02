Two Point Hospital: Fragen zum Konsolenport im Video beantwortet

Switch XOne PS4

In rund zwei Wochen werden Two Point Studios und der Publisher Sega das seit 2018 für den PC erhältliche Aufbauspiel Two Point Hospital (Testnote: 7.0) auch für die Konsolen auf den Markt bringen. Passend zum nahenden Release hat das Studio jetzt ein neues Video online gestellt, in dem der Lead Designer Ben Huskins auf ausgewählte Fragen zum Konsolenport eingeht.

Den rund vier Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Im Verlauf des Videos werden Fragen zu den Zusatzinhalten, den Retail-Versionen, der Maus- und Tastatur-Unterstützung, sowie einige „Bonus-Fragen“ beantwortet. Two Point Hospital wird ab dem 25. Februar für die Xbox One, die PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.