Ys - Memories of Celceta: PS4-Remaster erscheint im Frühling 2020 im Westen

Ys - Memories of Celceta wird im Frühling 2020 auch im Westen für die PS4 auf den Markt kommen. Dies gaben der Entwickler Nihon Falcom und der Publisher XSEED Games kürzlich bekannt. Das Japano-Rollenspiel wurde ursprünglich exklusiv für die PS Vita entwickelt und erschien im vergangenen Jahr auch für den PC. Im Mai dieses Jahres wurde das Spiel unter dem Titel Ys - Memories of Celceta - Kai auch für die PS4 in Japan veröffentlicht. Hierzulande wird die grafisch und spielerisch verbesserte Remastered-Version unter dem Originalnamen erscheinen.

In der Remastered Edition werden eine verbesserte Grafik, HD-Auflösungen und flüssige 60 Bilder pro Sekunde geboten. im Westen wird das Spiel sowohl in japanischer als auch in englischer Sprache spielbar sein, wobei die PS4-Version mit dem Dual-Audio als Feature aufwarten wird, womit ihr die Sprache jederzeit im Spiel direkt umstellen könnt. Die Steam-Version des HD-Remaster wird das Feature durch ein kostenloses Update erhalten.

Die Story von Ys - Memories of Celceta dreht sich um einen jungen Mann namens Adol Cristin, der eines Tages ohne Erinnerungen im fremden Land Celceta zu sich kommt und sich, begleitet von einem Dieb, der behauptet, ihn zu kennen, auf die Suche nach seiner Vergangenheit begibt. Als die beiden eingeschlossene Minenarbeiter vor dem sicheren Tod retten, wird der General der Stadt-Armee auf sie aufmerksam und beauftragt die frischgebackenen Helden, die schier unendlichen Wälder des Landes zu bereisen und zu kartographieren - eine Aufgabe, die schon so manchem Abenteurer zum Verhängnis wurde. „Allein in diesem fremden und unwirklichen Land muss Adol dieses gefährliche Abenteuer meistern und gleichzeitig sein gelöschtes Gedächtnis wiedererlangen. Außerdem muss er entscheiden, wem er trauen kann und wer lediglich versucht, sich seinen eigenen Vorteil zu verschaffen“ heißt es in der Beschreibung.