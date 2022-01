Ys 9 - Monstrum Nox: Patch ergänzt JRPG um Koop-Modus

PC Switch PS4 Android

Mit einem neuen Patch hat Nihon Falcom die PC-Version von Ys 9 - Monstrum Nox (im PS4-Test, Note 7.5) um ein Koop-Feature für gemeinsames Spiel zu zweit ergänzt. Lokaler Koop wurde bereits beim Vorgänger Ys 8 - Lacrimosa of Dana nachgereicht, dort war er allerdings auf die Dungeons und Kämpfe beschränkt. In Ys 9 könnt ihr nun jederzeit zu zweit auch die Oberwelt erkunden, sofern mehr als ein Charakter in der Party ist.

Der Drop-in-Koop ist aber weiterhin nur lokal verfügbar und beide Spieler müssen ein Gamepad benutzen. Obwohl Koop bereits in Ys 8 integriert wurde, gilt das gemeinsame Spiel weiter als "experimentelles" Feature, bei dem es laut der Ankündigung zum Beispiel zu Soft-Locks des zweiten Spielers kommen kann, wenn der erste Spieler eine Sequenz auslöst, durch die sich der Ausgang eines Raumes versperrt.

Daneben bringt Patch 1.1.2 einige weitere Anpassungen. Hervorgehoben wird dabei die Unterstützung vom 16:10-Seitenverhältnis des kommenden Valve-Handhelds Steam Deck.