PM: Modernisierter JRPG-Klassiker Ys Origin jetzt auf Nintendo Switch verfügbar (Cosmocover)

Modernisierter JRPG-Klassiker Ys Origin jetzt auf Nintendo Switch verfügbar

PARIS – 1. Oktober 2020 – Entwickler und Herausgeber Dotemu haben heute Ys Origin, das gefeierten Kultklassiker JRPG, das für die aktuelle Generation aktualisiert und verfeinert wurde, für 19,99 Euro im eShop für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der heutige Launch-Trailer zeigt die Welt von Ys Origin im Chaos, während eine dämonische Invasion das Heiligtum der Menschheit in den Wolken bedroht. Das Video stellt die spielbaren Charaktere vor, die heilige Ritterin Yunica Tovah und den Zauberer Hugo Fact, bevor wir uns dem kühnen Duo in intensiven Kämpfen auf der Suche nach den Göttinnen anschließen. Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Switch-Fans können in der Vorgeschichte zu einer der meistgespielten und weithin gefeierten JRPG-Serien die große Aufgabe übernehmen, die Menschheit vor unerbittlichen Horden an Dämonen zu schützen. Ys Origin verbindet Gameplay im Arcade-Rhythmus mit Plattformkämpfen und Schatzsuchen in seinem spiralförmigen, monsterreichen Labyrinth, wodurch die Reise in jedem Moment spannend und lohnend bleibt.

Die Features von Ys Origin:

Über Dotemu Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.