PM: Ys Origin ab 1. Oktober für Nintendo Switch erhältlich – auch in zwei physischen Varianten (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 PSVita

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ys Origin erscheint am 1. Oktober für Nintendo Switch

– Vorbestellungen der physischen Fassungen ab heute möglich –

PARIS – 3. September 2020 – Retro-Kult-JRPG Ys Origin vom Entwickler und Publisher Dotemu kommt am 1. Oktober für Switch – Nintendo-Fans, die sich dieses besondere Fassung von Ys schnappen wollen, müssen somit nicht mehr lange warten. Darüber hinaus hat sich Dotemu mit Strictly Limited Games zusammengetan, um den Fans in Europa die Wahl zwischen gleich zwei physischen Editionen zu bieten: Die Limited Edition und die Collector’s Edition. Beide können hier vorbestellt werden.

Fans des Kultklassikers werden die gleichen Inhalte wie auf anderen Plattformen genießen können, einschließlich des Speedrun-Modus, der Anfang des Jahres auf der Xbox One debütierte, sowie einige der ikonischen Endgegner, mit denen die Spielerinnen und Spieler bei der Eroberung des Devil’s Tower konfrontiert werden. Ys Origin, das 2017 auf PlayStation 4 und PlayStation Vita vom Entwickler und Publisher Dotemu und später im Jahr 2019 auf Xbox One veröffentlicht wurde, ist von internationalen Kritikern auf allen verfügbaren Plattformen für seinen Feinschliff, seine behutsame Modernisierung und sein denkwürdiges Gameplay gelobt worden.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen aus Ys I & II – als das Reich von Ys kurz vor der Vernichtung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Göttinnen, welche das Land bis dahin regiert hatten, ihr Antlitz von der Welt abzuwenden und in die Wolken zu fliehen. Die Dämonen jedoch waren unnachgiebig und erschufen einen gewaltigen Turm, um sie zu verfolgen. Der Kampf, welcher am Boden gewütet hatte, ging in eine zweite Runde in der Höhe.

Fans, die sich für die physische Veröffentlichung entscheiden, können zwischen einer Limited Edition und einer speziellen Collector’s Edition wählen, die das Spiel, eine physische Kopie des mitreißenden Soundtracks des Spiels, ein Stickerset, Pins, ein Acryl-Diorama und eine einzigartige, mit Goldfolie veredelte CE-Box enthält. Beide Editionen können für Nintendo Switch und PlayStation 4 über Strictly Limited Games vorbestellt werden. In der Zwischenzeit könnt ihr beide Versionen im Auge behalten, indem ihr Strictly Limited Games auf Twitter folgt.

Erforscht ein tief verwickeltes Geheimnis und entschlüsselt kreative Rätsel, während ihr durch einen denkwürdigen arcade-ähnlichen Plattformer wandelt und die fesselnde Geschichte von Ys nach und nach entschlüsselt.

Um über die neuesten Dotemu-Nachrichten und Spiele auf dem Laufenden zu bleiben, folgt ihnen auf Twitter @Dotemu oder besucht www.dotemu.com .

Über Dotemu Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.