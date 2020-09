PM: JRPG Kult-Klassiker Ys Origin kann im Nintendo eShop vorbestellt werden – Inklusive 20-prozentigem Rabatt (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

JRPG Kult-Klassiker Ys Origin kann im Nintendo eShop vorbestellt werden – Inklusive 20-prozentigem Rabatt

– Erlebt die Vorgeschichte der beliebten, genre-definierenden Serie –

PARIS, 17 September 2020 – Entwickler und Publisher Dotemu hat heute bekannt gegeben, dass das zeitlose Action-JRPG Ys Origin ab sofort über den eShop für die Nintendo Switch vorbestellt werden kann. Wer sich frühzeitig durch eine Vorbestellung auf das Abenteuer einlässt, bevor das Spiel am 1. Oktober erscheint, erhält einen 20-prozentigen Rabatt auf den Regulären Preis von 19,99€.

Ein neuer, heute veröffentlichter Trailer stellt das spielbare Duo von Ys Origin – die Axt-schwingende heilige Kriegerin Yunica Tovah und den mächtigen Magier Hugo Fact – vor. Seht euch im Trailer die speziellen Stärken der Charaktere und einige spannende Kampfszenen an.

Der Retro-Kult-Klassiker wurde aufpoliert, optisch modernisiert und um zusätzliche Inhalte – inklusive eines Speedrun-Modus – erweitert. Ys Origin fordert Spielerinnen und Spieler dazu auf, ihre Zuflucht in den Wolken zu verlassen um sich auf die wichtige Suche nach den Göttinnen zu begeben. Ihr werdet euch auf eurem Abenteuer durch eine Turm voller dämonischer Kräfte in zugänglichen Arcade-artigen Kämpfen gegen unglaublich mächtige Gegnerhorden, sowie in spektakulären Bosskämpfen beweisen

Ys Origin verbindet, auf eurer Suche nach verstecktem Loot und den Gründen für das Verschwinden der Göttinnen, leichte Platforming-Elemente mit befriedigenden Rätseln, wodurch das Gameplay angenehm vielseitig bleibt. Ys Origins Geschichte lockt mit verschiedenen Enden, unterscheidlichen Kampfstilen der spielbaren Charaktere und vielen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

Für all die neuesten Neuigkeiten zu Ys Origin and Dotemu’s komplettem Line-Up, folgt man ihnen auf Twitter @Dotemu oder besucht www.dotemu.com .

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.