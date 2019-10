Darauf freut sich die Redaktion im... November 2019

Death Stranding, Blizzard, Star Wars

Der neue Monat steht vor der Tür und die GG-Redaktion verrät euch, worauf sie sich im November 2019 am meisten freut. Wenig überraschend steht ein Spiel eines gewissen Herr Kojima ganz oben...

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Nur zwei Worte:. Pünktlich zum Monatswechsel hat Netflix die zweite Netflix-Season namensveröffentlicht. In Wahrheit ist es die, glaube ich, sechste Season, denn jahrelang war das so ein Hidden Japanese TV Champion (aus meiner ganz subjektiven Sicht), zwei Filme gab es auch. Eine kleine acht-Sitze-um-den-Tresen-rum-Izakaya in einer kleinen Gasse in Shinjuku macht immer um Mitternacht auf, der "Mastaa" kocht, was die Gäste wollen, sofern er die Zutaten hat oder sie sie selbst mitbringen. In Wahrheit aber leistet er natürlich Lebenshilfe mit seiner weisen Art, wortkarg zuzuhören und die Augenbrauen hochzuziehen. Jede Folge dreht sich um ein Gericht und einer irgendwie damit verbundenen Geschichte. Alles trotz Netflix-Geld sehr schlicht, gutherzig-naiv, manchmal auch skurril, meistens jedenfalls herzerwärmend, und immer auf angenehme Weise unaufgeregt. Idealer abendlicher Absacker. Nur bekommt man unweigerlich Hunger...Im Kino habe ich mittlerweilegesehen (ganz gut, aber auch nicht phänomenal) und möchte noch inrein, solange er noch läuft. Und mit der Familie gehe ich vermutlich in[SPIELE/BRETTSPIELE] Werde wahrscheinlichweiterspielen. Die-Beta ist ja leider aktuell nur Multiplayer, das interessiert mich nicht. Dann kommt im November ja die. Und ich habe große Lust, mal wieder ein-Strategiespiel zu genießen. Vielleicht ja sogar vor der Kamera...[SONSTIGES] Ich habe noch eine Altlast aus dem März/April, die ich im November zu erfüllen gedenke. Ja,, du bist gemeint![FILME/SERIEN] Serientechnisch kann ich hier einfach nichts anderes als die viertel Staffel vonschreiben. Asozialer Humor, derbe Sprüche und viele Schläge unter die Gürtellinie – genau mein Wetter! Aber bitte nur in der englischen Fassung. Ins Kino locken wird wohl wohl nichts in diesem Monat, außer ich bin wirklich ganz guter Stimmung und gehe doch in. Nicht falsch verstehen, der erste Teil war schlicht grandios und Woody Harrelson ist eigentlich immer eine sichere Bank. Aber irgendwie habe ich bei dieser Fortsetzung einmal wieder das Gefühl, dass es sie nicht gebraucht hätte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Darf man hier überhaupt etwas anderes schreiben als(auf das ich schon auch sehr gespannt bin)? Ich versuche es einfach mal und nominiereals potenzielles Spiel des Novembers. Als bekennender Verehrer des Kriegs der Sterne muss ich einfach den Werdegang des jungen Cal Kestis hautnah miterleben und die ersten gezeigten Spielszenen haben mir schon sehr den Mund wässrig gemacht.[SONSTIGES] Die selbsternannte Beercore-Bandfeiert 20-jähriges Jubiläum. Auch wenn ich kein Fan des Bieres bin, auf denen ihr Name basiert, so bleibt mir wohl doch nix übrig als diese Fete mitzunehmen. Als Ausgleich zu der hartmetallischen Musik steht Ende des Jahres einmal wieder das Hardshift an. Eine ganze Nacht lang heißt das elektronischen Hardcore und zwar volle Möhre. Auf wen ich mich am meisten freue fragt ihr? Da nenne ich an dieser Stelle dann wohlund

[FILME/SERIEN] Ich könnte ja jetzt wieder was vom Serienherbst schreiben und so. Aber es gibt ja Serien, die haben einen alleinigen Eintrag verdient. Und dazu gehört natürlich Rick & Morty. Am 11. November startet endlich die vierte Staffel bei TNT Comedy (also bei Sky). Ich freue mich schon auf irre Experimente, verrückte Welten und wunderbar schwarzen bis bitterbösen Humor.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ihr erwartet jetzt bestimmt von mir den Football Manager 2020. Aber ich glaube, das Spiel ist mir zu viel. Ich spiele immer noch viel zu wenig, komme im Moment einfach nicht dazu. Deshalb nenne ich jetzt ganz unglamourös: Mal schauen, was Hideo Kojima mit Death Stranding hinbekommt und mal schauen, wie Star Wars Jedi - Fallen Order wird. Das ist aber mehr Neugierde als echtes Interesse.



[SONSTIGES] Der November wird traditionell ein sehr sehr arbeitsintensiver Monat, weil jeder Kunde vor der Adventszeit noch irgendwie in die Medien will. Ablenkung verspricht da Musik. Auf Konzerte verzichte ich bewusst. Aber Platten gibt es neue: Zum Beispiel I Made a Place von Bonnie "Prince" Billy, dessen sanfte Folk-Klänge ich sehr mag. Und am 9. November kommt es zum Duell Dortmund gegen Bayern - da freue ich mich auch.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Da ich in den letzten Monaten wieder mal kaum dazu gekommen bin, irgendwann angefangene Serien weiterzuschauen, die im November fortgesetzt werden, sieht es etwas düster aus etwa für die zweite Staffel von Jack Ryan oder auch der vierten von The Man in the High Castle. Andererseits hält sich bei Letzterem der Drang eh in Grenzen, weiterzuschauen. Ich war schon mit Staffel 1 nicht so richtig warm geworden und nach den ersten Folgen von Staffel 2 hatte mich die Serie praktisch komplett verloren. Im Kino muss ich unbedingt den neuen-Film schauen, wegen Death Stranding habe ich es Ende Oktober noch nicht geschafft. Sehr reizen würde mich auch die Fortsetzung zu. Nicht, dass erste Film brillant gewesen wäre. Aber bei der Szene, in der Bill Murray erschossen wird, musste ich so lachen, dass mir im zweiten Teil wohl notfalls eine weitere Szene, in der ich mich regelrecht werfen muss, reichen würde. Okay, ein bisschen mehr darf der Film dann doch zu bieten haben. Ansonstenendlich mal weiterschauen? Ach, im Dezember habe ich mal richtig Zeit, da wird so einiges nachgeholt, was bislang auf der Strecke geblieben ist.[SPIELE/BRETTSPIELE] Am meisten gespannt im November, Death Stranding habe ich ja schließlich bereits durch, bin ich tatsächlich auf Blacksad - Under the Skin (Preview ), das neue Spiel von Runaway-Macher Pendulo Studios. Das hat mir beim Hands-on vor einigen Wochen bereits sehr gut gefallen und ich würde mich wirklich freuen, wenn den Spaniern damit ein Comeback gelingt. So richtig gut lief es für die Madrilenen in den letzten Jahren ja nicht. Sehr freuen würde ich mich zudem über ein anderes Comeback, nämlich das der-Reihe. Die gamescom-Demo von NfS Heat (Preview ) konnte noch nicht eindeutig klären, ob es dazu kommt. Aber nach den bisherigen Eindrücken bin ich guter Dinge. Mitdürfte ich ebenfalls Spaß haben. Entweder, weil es überraschend gut wird, oder eben doch, weil der Trash dabei rauskommt, den man nach den bisherigen Produkten von Reef Entertainment befürchten kann.[SONSTIGES] Ich würde mich zumindest freuen, wenn Donald Trump im November endlich freiwillig zurücktreten würde. Passend wäre der 19.11., der Welttoilettentag. Den Erfinder der Spülung, mit dem Trump erfolgreich durch den Lokus gespült wird, würde ich indes gleich mal für den Friedensnobelpreis vorschlagen.[FILME/SERIEN] Der zweite Teil vonruft. Die überdrehte Martial-Arts-Animeserie ist ein wenig wieauf Crack. In Japan werden Deals in der Geschäftswelt nicht in Konferenzen oder bei einer Zigarre im Clubhouse geschlossen. Stattdessen heuern Firmen Straßenkämpfer, Auftragskiller und andere interessante Freaks an, die in Untergrund-Arenen ihre Position mit brutaler Gewalt vertreten. Dabei geht schon mal ein Kämpfer mit einem Paar Augen weniger nach Hause. Protagonist Ohma und sein nervenschwacher Boss waren am Ende des ersten Teils mitten in der Vorrunde des obligatorischen ultimativen Turniers. Wird Ohma seinen Meister rächen? Wie viel Klischees passen noch in eine einzige Serie? Im November weiß ich es.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der November steht für mich als Fan vonklar im Zeichen von, dem neuen Spiel von. Ich bin gespannt, ob der Titel wirklich beim Lieferjungen-Simulator und der Botschaft „Verbinde die Menschen“ bleibt, oder doch der Action-Twist kommt. Außerdem freue ich mich auf die Welt und die verquere Geschichte. Wenn es zu sehr in Richtung Open World geht, befürchte ich jedoch, die erzählerische Dichte könnte so katastrophal sein wie bei der schwachen Story von[SONSTIGES] Bis Anfang November bin ich endlich richtig im schönen Dachau angekommen. Bücher (so viele Bücher...), Spiele (auch nicht gerade wenige) und sonstiger Besitz haben gerade so ihre Plätze in den Regalen gefunden. Als nächstes wird nun die schöne Altstadt und das Umland erkundet.[FILME/SERIEN] Dank Urlaub schaffen wir es im November hoffentlich, ein, zwei Serien vom Mountain of Joy wegzuschauen.und die zweite Staffel von- das klingt nach einer schönen Mischung. Was das Kinoprogramm angeht, freue ich mich wohl am meisten auf. Der Vorgänger war bereits launig undgeht fast immer. Oh, undmitundmöchte ich auf Netflix unbedingt schauen![SPIELE/BRETTSPIELE] Inhabe ich die ersten Ziele (Stufe 60, episches Mount, Raid-Content clear) gemeistert. Das bedeutet mehr Zeit für andere Spiele! Bei den Neuerscheinungen machen mich vor allem(das erste Gameplay-Material fand ich toll) sowie(ich hatte bereits mitmeinen Spaß) an. Zudem bin ich weiterhin enorm neugierig darauf, was uns alle inerwarten wird.[Sonstiges] Damit das Zocken und Binge Watching im Urlaub auch so richtig Spaß macht, gibt's im Wohnzimmer eine Generalüberholung - neue Couch, Wandfarbe und Schrankwand inklusive. Nur für ein Fernseher-Upgrade bin ich noch zu knausrig. Zumindest haben wir dann aber endlich Platz für was Größeres. Außerdem wollen im November die hoffentlich extrem spannenden Ankündigungen der BlizzCon verdaut werden (wehe, wenn nicht, Blizzard!). Oh, und natürlich wird jetzt auch wieder die NBA verfolgt. So spannend wie in diesem Jahr war der Korbballjahrgang schon seit vielen Jahren nicht!