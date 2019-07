Blacksad - Under the Skin: Neues Adventure der Runaway-Macher angespielt

PC Switch XOne PS4

Der interaktive Krimi erinnert spielerisch an Telltale. Die Comic-Adaption im New York der 50er bietet mit seiner düster-atmosphärischen Welt voller Rassismus und Gewalt alles, nur kein Spiel von der Stange.

Mehr als nur ein Telltale-Klon

Es gibt QTEs, aber nicht übertrieben viele.

Die Story steht nicht im Zusammenhang mit der Comicvorlage, Szenen wie diese mit Blacksad und Weekly kennen Fans jedoch beispielsweise so ähnlich aus Band 2 von 5.

Atmosphärisch und linear

In Multiple-Choice-Dialogen befragt ihr Zeugen wie diesen Gorilla.

Feine Animation und Unity-Problemchen

In einem Sherlock-Holmes-artigen Deduction-Board nutzt ihr Hinweise für Schlussfolgerungen.

Erwischt: Weekly schnüffelt ohne unsere Zustimmung im Boxclub und stürzt durchs Fenster, wenn wir ihn nicht rechtzeitig retten.

Meinung: Benjamin Braun Ich kannte die Comicbuchvorlage zu Blacksad tatsächlich noch nicht, als sich die Möglichkeit ergab, die Pendulo-Adaption in Paris anzuspielen. Da ich vor Ort auf meinen Slot noch einige Zeit warten musste, habe ich mir einfach einen der fünf Bände zur Hand genommen und ihn regelrecht verschlungen. Ich weiß nicht, ob es die Parallelwelt mit den Tieren gebraucht hätte, um zentrale Themen wie den US-amerikanischen Rassismus der 1950er Jahre abzubilden. Aber vielleicht funktionieren die Geschichten des Katzen-Detektivs am Ende aufgrund dieser Parallelwelt noch viel besser.



Die düstere Stimmung und das ernste Setting fangen die Runaway-Macher in ihrem Spiel ziemlich gut ein und lockern es an den richtigen Stellen, wenn auch eher dezent, mit Humor auf. Die Geschichte finde ich jedenfalls sehr spannend und habe große Lust darauf, die wahren Hintergründe des vermeintlichen Selbstmords des Boxerclub-Besitzers aufzuklären. Dabei profitiert und leidet das Abenteuer in etwa gleichem Maße an der hohen Linearität, die der Dramartugie zugute kommt, aber eben auch die Freiheiten gefühlt stärker einschränkt, als es in den (meines Erachtens eigentlich viel linearer angelegten) Telltale-Spielen der Fall ist.



Das ist aber letztlich ein für mich vernachlässigbarer Punkt. Denn die Atmosphäre stimmt, die Charaktere sind interessant und die Präsentation insbesondere aufgrund der hochwertigen Animationen und der sehr guten englischen Sprachausgabe ist über die meisten Zweifel erhaben. Die deutschen Untertitel deuten es zwar an, dass die Lokalisation für den hiesigen Markt mindestens gut werden wird. Letztlich aber wird es eben auch stark von den Sprechern abhängen, ob auch die deutsche Fassung dasselbe Niveau erreicht.



Blacksad - Under the Skin

Gut Userwertung 0.0 Pro Spannende Story

Sehr interessante Charaktere

Atomosphärisches Setting

Starke Animationen

Im Vergleich mit Telltale vielfältigere Spielmechanik

Sehr gute englische Sprecher (kommt auch komplett auf Deutsch) Contra Linearer, als es sein müsste

Noch ein paar kleinere technische Macken

Ihr kennt das sicherlich aus etlichen US-Sitcoms, wenn sich wieder mal jemand über seltsame Fragen von Psychologen wie „Wenn Sie ein Tier wären, welche Art Tier wären sie dann?“ echauffiert. Für John Blacksad stellt sich diese Frage nicht. Der Ex-Soldat und New Yorker Privatschnüffler ist ein schwarzer Kater. Ein Vorteil ist das in Johns Welt nicht gerade, denn damit zählt er zu den sogenannten Farbigen, auf die die weiße Oberschicht in den USA der 1950er Jahre dezent ausgedrückt mit Verachtung herabblickt.Seine Fähigkeiten als Detektiv sind allerdings unbestritten, weshalb ihn zu Beginn voneine junge Frau mit einem neuen Fall betraut. Ihr Ziehvater Joe Dunn, Besitzer eines Boxclubs in Manhattan, soll sich selbst das Leben genommen haben. Da jedoch gleichzeitig der aufstrebende Amateurboxer Bobby Yale spurlos verschwunden ist, wittert die neuen Klientin ein Verbrechen. Und wie so vieles in der düsteren Parallelwelt der Comic-Vorlage Blacksad, scheint der mögliche Mord etwas mit Rassismus und der organisierten Kriminalität zu tun zu haben.Dem Spielkonzept, welchem Telltale Games bis zur Firmenpleite in Episoden-Adventures wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us bis zuletzt fast nur noch folgte, eiferte seither so mancher Entwickler nach. Life is Strange (im Test: Note 8.0 ) zählt dabei gewiss zu den bekanntesten und erfolgreichsten Spielen dieser Art.Blacksad - Under the Skin, das zwar auf der spanischen Comicbuchreihe vonundbasiert, jedoch eine eigene Geschichte erzählt, schlägt spielerisch grob in eine ähnliche Kerbe. Euch erwarten also Multiple-Choice-Dialoge unter leichtem Zeitdruck und teils konsequenreichen Entscheidungsmöglichkeiten, actionlastige Quick-Time-Sequenzen etwa mit einer kleinen Schlägerei mit einem Rhinozeros, aber eine allgemein vielseitigere Spielmechanik.So gibt es in Blacksad nicht nur sporadisch Erkundungssequenzen, in denen ihr euch frei an den Schauplätzen, in den ersten zwei Stunden vornehmlich das besagte Boxstudio und Johns Büro bewegen könnt, die Umgebung untersucht oder mit NPCs sprecht. Darüber hinaus nutzt ihr in den Verhören eure Katzensinne, um in einer Art Untersuchungsmodus euer feines Gehör oder den nicht minder sensiblen Geruchssinn zur Erlangung wichtiger Erkenntnisse einsetzt. Zudem gibt so etwas wie ein Deduction-Board, ähnlich, aber deutlich simpler gestrickt als in den-Abenteuern. Darin werden bestimmte Informationen oder Indizien wie eine im Mülleimer an der Hintertür aufgefundene leere Farbdose in Form eines Textblocks festgehalten. Die müsst ihr, um in der Story voranzukommen miteinander kombinieren, um richtige Schlüsse zu ziehen oder einfach nur eine Idee in Johns Kopf zu platzieren. Das Wissen der Spielfigur ist nämlich in Blacksad ziemlich wichtig, wenn auch nicht ganz so restriktiv, wie es etwa beim mehrfachen Untersuchen von Hotspots in der-Reihe teils der Fall war.Die Story sowie die beteiligten Charaktere, allen voran Detektiv Blacksad selbst, erzeugen bei mir große Spannung. Ich will unbedingt mehr über die Beteiligten erfahren, wer welche schmutzigen Geheimnisse versteckt und wie genau der Kater oder sein Wieselkumpel Weekly es mit der Moral nehmen. In einem Telefonat mit Kommissar Smirnov, der offenbar für den Tod von Blacksads Geliebter Natalia verantwortlich ist und seither munter Polizeinformationen an John weitergibt, damit er sein Verbrechen weiterhin deckt, deuten die vergleichsweise hohe Komplexität der Charakterkonstellationen an. Genauso spannend sind die kleineren und mittelgroßen moralischen Entscheidungen und wie genau sie sich auf den Verlauf, vor allem aber auf das Spielgefühl auswirken.Bereits im Prolog stattet ein wütendes Nashorn John einen Besuch ab. Im Auftrag von dessen Ehefrau hat John ihm nachspioniert und Beweise für seine Untreue gefunden. Dass John im Quick-Time-basierten Kampf gegen den Hornträger sterben kann, ist vernachlässigbar, denn die Story geht dann nicht einfach weiter, das Spiel zwingt mich, die Sequenz bei einem erneuten Versuch erfolgreich zu überstehen.Viel wichtiger ist die Entscheidung, nachdem ich den Riesen seinen Revolver abgenommen habe, bevor er mich erschießen kann. Das Nashorn bietet mir nämlich Schweigegeld an, damit ich seiner Frau nichts von seinem Fehltritt erzähle. Spannend daran ist, dass mir Blacksad schon hier verschiedene Optionen anbietet. Ich kann dem Fremdgänger gleich sagen, dass ich seiner Frau die Wahrheit sagen werde. Genauso gut kann ich aber auch sein Geld nehmen – und danach dennoch seiner Gattin reinen Wein einschenken.Diese Entscheidungen beeinflussen später Spielszenen, denn wenn ich das Geheimnis nicht für mich behaltet und damit das „Familienglück“ zerstöre, prügelt mit das Nashorn in einer späteren Szene womöglich die Seele aus dem Leib. Ich habe mich dazu entschieden, der Frau nichts zu sagen, aber gleichzeitig das Geld abzulehnen. Auch das könnte später in anderer Form auf mich zurückfallen. Wie komplex das System am Ende, trotz sechs unterschiedlicher Enden, ausfällt, bleibt abzuwarten. Ich habe aber bereits in den ersten zwei Spielstunden so manche meiner Entscheidungen bereut und möchte nur zu gerne sehen, was passiert, wenn ich mich anders verhalte.Zwei Monate vor dem Release am 26. September wäre es maßlos übertrieben, auf noch vorhandenen technischen Macken herumzureiten. Ich möchte aber dennoch nicht verschweigen, dass aktuell etliche Soundeffekte fehlen oder nicht abgespielt werden und gerade innerhalb der (eher seltenen) Quick-Time-Sequenzen oder den Multiple-Choice-Dialogen zwischendrin immer wieder mal kurz die Szene stehenbleibt, weil noch irgendwas geladen werden muss. Allgemein sind auch die Ladezeiten beim Wechsel zwischen den überschaubar großen Locations recht lang, was im Fall von Blacksad aber mit das auffälligste der typischen Probleme der Unity-3D-Engine darstellt – und sich eben auch noch ändern kann.Viel mehr fallen mir aber die positiven Punkte auf: Blacksad ist visuell recht nahe an der Comicvorlage und streut zudem immer wieder Szenen ein, die mehr oder minder aus den Visual Novel übernommen wurden. So sitzen in einer Szene etwa John und Weekly in einer Bar. Weekly bietet John einen Schluck aus seinem alkoholgeschwängerten Milkshake an, woraufhin Kater John nur anmerkt, dass er Milch nicht sonderlich mag.Bemerkenswert sind aber auch die richtig guten Animationen der Charaktere, die bishin zur Mimik ein Niveau erreichen, das im Zweifel das Budget des Spiels eigentlich deutlich übertrifft. Pendulo kann nur butterweiche 2D-Animationen, die einem High-Budget-Zeichentrickfilm in kaum etwas nachstehen? Mitnichten, die Spanier beherrschen ihr Handwerk auch in 2D – von hakeligen und robotermäßigen Bewegungsabläufen wie bei Telltale Games ist in Blacksad nichts zu sehen. Da läuft (fast) alles so rund, dass Comic- und Anime-Fans das Schnalzen mit der Zunge schon bewusst unterdrücken müssten.Die Atmosphäre kommt aber auch nicht zuletzt aufgrund der starken Dialoge und englischen Sprecher sehr gut rüber. Eine vollständige deutschsprachige Lokalisation, und das darf man beim Verzicht selbst von einigen deutschen Entwicklerstudios darauf gar nicht genug hervorheben, wird es indes geben. Wie gut die sein wird, steht noch in den Sternen, da ich bislang nur in die englische, spanische und französische Fassung kurz reinschauen konnte. Aber die bereits verfügbare deutsche Textübersetzung deutet definitiv an, dass fähige Leute daran gearbeitet haben. Da heißt es in der deutschen Fassung etwa in erwähnter QTE-Sequenz mit dem Nashorn, dass er sich ans eigene Horn fassen sollte.In der englischen Version heißt es sinngemäß, dass der Fremdgänger sich Gedanken über sein eigenes Verhalten machen solle. Wie mir der Producer bei Microïds (aka Anuman Interactive) versprochen hat, finden die deutschen Sprachaufnahmen in einem deutschen Studio statt. Eine Garantie für Qualität mag das allein noch nicht sein, aber besser als das früher beiundoderkonsultierte Pariser Tonstudio, das seine (meinem Empfinden nach) Handvoll semi-professionellen deutschen Muttersprachler ständig in denkbar schlechtester Form ständig wiederverwurstete, dürfte es dadurch allemal werden. Wir werden es erleben.Autor: Benjamin Braun