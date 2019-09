Rebel Cops: Release + Trailer zum Taktik-Spiel

PC Switch XOne PS4

Mit einem Launch-Trailer machen der Entwickler Weappy Studio und der Publisher THQ Nordic auf den Release von Rebel Cops aufmerksam. Bei dem Titel handelt es sich um ein Taktik-Spin-off von This is the Police, das im selben Universum wie die Hauptserie spielt.

Rebel Cops dreht sich, wie der Name schon verrät, um eine Gruppe rebellischer Polizisten, die unter eurem Kommando versuchen, Viktor Zuev, einen sadistischen Verbrecherboss und die neue verbrecherische Macht in der Stadt, zu Fall zu bringen. Zuev hat eure Stadt Ripton an der Gurgel gepackt und hat sowohl die Stadtoberen als auch die hiesige Polizei in der Tasche. Eure Gruppe will sich mit diesem Zustand nicht abfinden und nimmt den Kampf für die Gerechtigkeit und die Seele ihrer Stadt auf. Bei dem Guerillakrieg sind sie jedoch zahlen- und waffenmäßig hoffnungslos unterlegen, weshalb ihr euch auf taktisches Geschick und gute Planung verlassen müsst. Fehler werden in Rebel Cops nur selten verziehen. Schusswunden können zu Verblutungen führen und eine Kugel in den Kopf bedeutet den sicheren Tod - permanent.

Im Kampf müsst ihr euer verfügbares Arsenal aus tödlichen und nicht-tödlichen Waffen und Ausrüstung mit Bedacht einsetzen, denn tödliche Gewalt gegen zivile Bevölkerung oder zivile Wachen, die nur ihren Job erledigen, spiegelt sich auch in eurem Ruf und eurem Erfolg wider:

Man sagt, dass im Krieg alles erlaubt ist, um zu überleben, aber vergiss nicht: Dein Ruf ist wichtiger als Geld. Böses Blut auf der Straße kann deinen guten Namen in den Schmutz ziehen. Dann wollen die Händler mit dir keine Geschäfte mehr machen und selbst deine eigenen Leute könnten sich von dir abwenden.

Rebel Cops kann ab sofort zum Preis von 9,99 Euro für PC, Xbox One, PS4 und Nintendos Hybridkonsole Switch erworben werden. Bei Steam bekommt ihr aktuell und noch bis zum 1. Oktober 2019 zehn Prozent Rabatt auf euren Kauf. Damit zahlt ihr für den Titel nur 8,99 Euro.