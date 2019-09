Rebel Cops: This is the Police komplett im Xcom-Gameplay // Trailer

PC Switch XOne PS4

Unverhofft kommt ... oft. Ankündigungen von Spielen Jahre vor der Veröffentlichung sind, vor allem im AAA-Bereich, immer noch eher die Regel als die Ausnahme. Kleinere Titel werden von großen Publishern mittlerweile auch gerne mal instant angekündigt, Rebel Cops ist so ein Fall. Gestern hat THG Nordic die Veröffentlichung des Rundentaktik-Titels im Xcom-Stil für den 17. September auf den Plattformen PC, Playstation 4, Switch und Xbox One bekanntgegeben. Den Ankündigungs-Trailer haben wir euch am Ende dieser News eingebunden.

Rebel Cops ist im Universum der This is the Police-Serie angesiedelt, jedoch wurde das Gameplay vom Entwickler Weappy komplett ins Rundentaktik-Genre verlagert. Das Setting bleibt in seine Grundzügen hingegen, fast, unverändert. Rebel Cops handelt von korrupten Polizisten in einer Kleinstadt. Aber die "guten Polizisten" fahren keine Streifenwagen mehr, sondern mussten sich in den Untergrund zurückziehen. Denn die offiziellen Hüter des Gesetzes agieren mehr oder weniger unverholen als privater Schlägertrupp für Viktor Zuev, den übermächtigen Verbrecherfürsten der Stadt. Euer Ziel ist es diesem unheiligen Treiben ein Ende zu setzen und den Mobster dingfest zu machen.

Dazu absolviert ihr eine Reihe von Missionen und, optionale, Nebenquests. Dabei könnt ihr durch Forschung eure Ausrüstung verbessern oder die Durchschlagskraft eures Teams steigern. Bei all diesen Aktionen solltet ihr mit einigem Bedacht vorgehen. Denn anders als bei den meisten Vertretern des Genres haben eure Charaktere keine Trefferpunkte. Sobald eure Teammitglieder angeschossen werden bluten sie schnell aus und ein Kopftreffer bedeutet den sofortigen Tod. Spiel vorbei, das war's. Zudem müsst ihr auf die Reputation eurer Rebellen achten. Tötet ihr zu viele unschuldige Zivilisten geht eure Anerkennung in der Bevölkerung den Bach runter, senkt die Moral eurer Leute und erschwert euch so das absolvieren der Folgemissionen.

Rebel Cops soll am 17. September für 9,99 Euro auf Steam und GOG (Partnerlink) sowie in den Shops der jeweiligen Konsolen verfügbar sein.