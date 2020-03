Rebel Cops: In Rundentaktik gegen die Korruption bald auch für unterwegs

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Rebel Cops ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im September letzten Jahres erschien das stark auf die taktischen Elemente der This is the Police-Serie reduzierte Rebel Cops für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One. In unserem Spiele-Check zu Rebel Cops bescheinigte GG-User LRod dem Titel zwar, "seine Ecken und Kanten" zu haben und nicht die taktische Tiefe anderer Genre-Vertreter zu erreichen, lobte jedoch auch die abwechslungsreichen Missionen sowie die anspruchsvolle Verhaftungsmechanik. Nun hat Handy Games angekündigt, im April eine mobile Variante für Android und iOS nachzureichen.

Rebel Cops kopiert bei seiner Spielmechanik nicht einfach die Xcom-Reihe, sondern bedient sich auch bei älteren Titeln wie zum Beispiel Commandos. In dem Titel übernehmt ihr die Führung einer kleinen Gruppe unbestechlicher Polizisten, die der Korruption in ihrer Heimatstadt Ripton den Kampf angesagt haben. In dieser fiktiven Kleinstadt im Herzen der USA hat der Gangster Viktor Zuev die Macht an sich gerissen. Nun liegt es an euch und euren Verbündeten, seiner gewissenlosen Herrschaft ein Ende zu bereiten. Dabei solltet ihr vor allem umsichtig und unauffällig vorgehen – denn auch wenn ihr den bösen Widersachern einfach das Lebenslicht ausknipsen könnt, so seid ihr doch stets in der Unterzahl und habt bei einem Mexican-Standoff kaum eine Chance, mit heiler Haut davonzukommen.

Ihr könnt Rebel Cops ab sofort im Google-Play-Store für Android sowie im App-Store für iOS für 7,99 Euro vorbestellen. Erscheinen soll der Rundentaktiker in der mobilen Version am 16. April dieses Jahres. Wenn ihr nicht solange warten wollt und auch andere Plattformen besitzt, könnt ihr das Spiel auch für 9,99 Euro auf Steam oder GOG.com (derzeit im Angebot für 5,99 Euro) sowie in den entsprechenden Onlineshops für Playstation 4, Switch und Xbox One erwerben.