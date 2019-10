PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Eine Kleinstadt mitten in den USA. Der ruchlose Gangsterboss Viktor Zuev kontrolliert das gesamte öffentliche Leben, einschließlich der örtlichen Polizei. Eine kleine Gruppe ehemaliger Polizisten - die Rebel Cops - will dies nicht hinnehmen und nimmt das Gesetz selbst in die Hand.

Die Aktionen, die ihr ausführen könnt sind meist zufallsbasiert, mit Ausnahme des Nahkampfs und der Verhaftung betäubter oder eingeschüchterter Gegner.

Wenn Commandos rundenbasiert wäre...

Soweit zur schwierigen Ausgangslage in diesem Rundentaktikspiel der Macher von This Is The Police. Doch nicht nur Elemente aus Xcom, auch Anleihen aus Commandos sind unverkennbar, denn Rebel Cops setzt in vielen Missionen auf das unauffällige Ausschalten patrollierender Gegner. So bringt es nicht nur spielerische Vorteile, wenn Gegner verhaftet und nicht erschossen werden (was aber schwieriger ist), sondern die Gegner alamieren bei Sichtkontakt ihre Mitstreiter und eine Schießerei in Unterzahl werdet ihr selten gewinnen.

Zum Glück habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, Gegner außer Gefecht zu setzen: Vom stets treffsicheren Schlagstock über Taser und die Bedrohung mit vorgehaltener Waffe bis zu Blendgranaten reicht das nicht-tödliche Arsenal. Da Sichtkegel der Gegner leider fehlen, ist es sehr hilfreich, dass in der Nähe befindliche Kameraden euch einmal pro Runde warnen, wenn die Bewegung zu einer Entdeckung führen würde - selbst wenn ihr einen Gegner noch nicht entdeckt habt. Doch nicht nur darum ist gutes Teamplay der meist bis zu sechs Polizisten sinnvoll. Um zwei, drei Gegner in einer Runde auszuschalten ist bei nur zwei Aktionen pro Runde (darunter etwa bewegen, bedrohen und verhaften) ein guter Plan mit mehreren Polizisten nötig.

Durch bestimmte Aktionen, etwa das Verhaften von Kriminellen, sammelt ihr Punkte, die ihr in Spezialaktionen, wie einen zusätzlichen Aktionspunkt oder Tarnung für die nächste Runde, investieren könnt. Dies ist oft nötig - jedenfalls wenn ihr die Herausforderung sucht und freiwillig mit nur fünf Speichermöglichkeiten pro Mission spielt - was angesichts des Zufallsfaktors bei vielen Aktionen ziemlich anspruchsvoll ist. Damit und mit den drei Schwierigkeitsstufen könnt ihr die Herausforderung gut anpassen.

Die Auswahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen ist nicht besonders groß, aber ausreichend.

Dumme Gegner, gute Missionen

Besonders schlau sind eure Widersacher leider nicht, was aber nur in den Schießereien auffällt. Denn solange ihr schleicht, folgen diese festen Routen, so dass die Schwäche beim Ausnutzen von Deckung nicht zum Tragen kommt. Abwechslungsreich sind dafür die allesamt von Hand designten Missionen: So durchkämmt ihr auf einer riesigen Karte das Luxusanwesen eines Gangsterbosses, um diesen zu entführen - für diese Karte könnt ihr knappe zwei Stunden einplanen -, manipuliert unter Zeitdruck ein Flugzeug, sprengt mit einem kleinen Team ohne Schusswaffen eine Mine, geratet in eine Schießerei zwischen zwei verfeindeten Gruppen oder verteidigt ein Gebäude gegen anstürmende Gangster. Zusätzlich gibt es einen Endlosmodus mit Steam-Ranglisten.

Auf einen Forschungsbaum oder Basenbau verzichtet Rebel Cops zwar, nicht aber auf RPG-Anleihen in Form von Ausrüstung (etwa Waffen, Dietriche, Medikits oder schusssichere Westen) und einem Progressionssystem. Während die drei Stats eurer Polizisten nur bedingt sinnvoll sind (Stärke kommt kaum zum Einsatz, Treffsicherheit nicht beim Schleichen, Geschwindigkeit immer), sind die Perks sehr vielseitig und bieten euren Polizisten etwa die Fähigkeit, Verbrecher auch aus der Distanz zu verhaften, bei Beschuss zurückzuschießen oder einen übrigen Aktionspunkt in die nächste Runde zu übernehmen.

Die Missionen sind abwechslungsreich gestaltet. Bei diesem Auftrag kämpft ihr euch etwa mit einem halben Trupp und ohne Schusswaffen durch eine besetzte Mine.

Fazit

Rebel Cops hat seine Ecken und Kanten, macht aber auch vieles richtig. Das Teamplay zwischen den Polizisten, ohne das die oft kniffelig platzierten Wachen nicht ausgeschaltet werden können, das geduldige Abwarten selbst unter Zeitdruck und die Freude, wenn ein komplizierter Plan aufging, haben mich stundenlang an den Monitor gefesselt. Dabei erreicht das Spiel zwar nicht die taktische Tiefe eines Invisible Inc.. Die abwechslungsreichen Missionen, die einen guten Mix aus Schießereien und Schleichmissionen bieten, und die anspruchsvolle Verhaftungsmechanik machen die Schwächen für mich aber mehr als wett. Daher kann ich allen Rundentaktikern nur raten, einen Blick zu riskieren.