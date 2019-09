Xbox Game Pass im September: Neuzugänge mit Gears 5, Dead Cells und mehr

PC XOne

Microsoft hat die Neuzugänge für seinen Spieleabodienst Xbox Game Pass im September 2019 bekannt gegeben. Abonnenten können sich neben dem ab heute verfügbaren Gears 5 (Test) auch auf Dead Cells (Stunde der Kritiker), Enter the Gungeon (Testnote: 7.0) sowie Shadow Warrior 2 (Testnote: 7.0) freuen. Folgende Spiele werden im Laufe des Monats hinzugefügt:

Ab 5. September

Ab 6. September

Ab 12. September

Im Laufe des September werden insgesamt zehn Spiele den Xbox Game Pass für die Konsole verlassen, darunter Onrush am 4. September, Shantae - Half-Genie Hero und The Hunter - Call of The Wild am 30. September. Die komplette Liste findet ihr hier.

Die Xbox App (Beta) für den PC wird laut Microsoft die auf der gamescom angekündigten Verbesserungen erhalten. So ist es zukünftig möglich, Freunde auch auf anderen Plattformen wie Steam oder Facebook anhand des Gamertags zu finden sowie seinen Xbox-Account mit Twitch, Twitter und anderen Diensten zu verbinden. Außerdem sollt ihr eure Downloads besser verwalten können, die Suchfunktion für Spiele wurde erweitert und die Xbox App ist zukünftig auch auf mobilen Endgeräten mit Android System verfügbar.