Dead Cells: Malaise-Update für PC veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dead Cells ab 24,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead Cells ab 39,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Motion Twin hat kürzlich das Malaise-Update für sein Roguelite Dead Cells (im Spiele-Check) veröffentlicht - vorerst nur für PC, die Konsolenversionen sollen im ersten Quartal des Jahres 2021 folgen.

Im Mittelpunkt des Updates steht die Überarbeitung des Malaise-Systems. Hierbei handelt es sich um eine Verseuchung, die euch in Runs mit vier aktivierten Boss-Zellen befällt - was der Schwierigkeit "Nightmare" entspricht. Während die Malaise vor dem Update mit jedem eingesteckten Treffer stieg, wird sich zukünftig so lange eine Anzeige füllen, bis nur noch zehn Prozent der Gegner in einem Gebiet leben. Um so höher die Verseuchung in einem Areal ist, desto stärker und gefährlicher werden die Gegner. In dem ihr diese tötet, sinkt die Anzeige wieder. Außerdem wurden die Items für die Waffen- und Ausrüstungsgattungen „Tactics“, „Brutality“ und „Survival“ angepasst. Die Anpassungen sollen sich für Spieler ebenfalls erst ab der dritten Schwierigkeitsstufe relevant auswirken.

Mit dem Katana findet eine neue Waffe ihren Weg ins Spiel und ihr trefft auf einen neuen Gegner: Der Demolisher beschießt euch mit seinen Explosionspfeilen. Zudem werden insgesamt fünf neue Mutationen hinzugefügt. Drei davon lösen bei Nutzung die Waffe aus, die sich in eurem Rucksack befindet, während die beiden anderen die Effektivität eurer Angriffe positiv beeinflussen. Alle Änderungen und Neuerungen lest ihr ausführlicher in den (englischsprachigen) Patch-Notes auf der offiziellen Homepage nach. Solltet ihr neugierig auf Dead Cells geworden sein, findet ihr den Titel in den diversen Weihnachtssales derzeit rabattiert, zum Beispiel bei GOG.com für glatte 15,00 Euro (GG-Partnerlink).