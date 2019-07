Epic Store: Moonlighter & This War of Mine gratis // nächste zwei Spiele bekannt

PC

Seit längerem verschenkt Epic Games jede Woche ein Spiel – am vergangenen Donnerstag wurden hingegen erstmals zwei Gratistitel bekanntgegeben, die ihr vom 25. Juli bis 2. August über den Client des Epic Games Store herunterladen könnt.

Wie bereits bekannt, handelt es sich hierbei um das Roguelike-Rollenspiel Moonlighter (im Test mit Wertung 7.0), das im Mai 2018 veröffentlicht wurde, und den 2D-Titel This War of Mine (im Test mit Wertung 7.5), der seit Ende 2014 erhältlich ist. Die jeweiligen Zusatzinhalte müssen bei Bedarf extra erworben werden.

Bei Erstgenannten sagten uns unter anderem der motivierende Erbeuten-Verkaufen-Kreislauf, die Mechaniken gegen den Grind oder auch die gelungene 2D-Grafik zu, während uns die auf Dauer monotonen Kämpfe oder die umständliche Steuerung per Tastatur weniger gut gefielen. Das Spiel der 11 Bit Studios bietet euch hingegen mit einem Kriegsszenario, in dem ihr als Zivilist überleben müsst, ein ungewöhnliches Setting, dessen Atmosphäre stimmig ist und in dem ihr moralische Entscheidungen treffen müsst.

Ab kommenden Freitag stellt Epic Games abermals zwei Titel kostenfrei zur Verfügung. Vom 2. bis 9. August könnt ihr demnach Alan Wake und For Honor eurer Spiele-Bibliothek hinzufügen. Die PC-Version des 3D-Actionadventures von Remedy bewerteten wir im Februar 2012 mit der Note 8.5, während wir für das (Mehrspieler-)Gemetzel von Ubisoft zwei Wertungen vergaben: Der Solomodus erhielt von uns die Note 6.0, der Multiplayer eine 7.0.