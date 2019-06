Epic Store: Enter the Gungeon ab sofort gratis // nächstes Spiel bekannt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Wie im Vorfeld angekündigt, bietet Epic ab sofort das Pixel-Art-Roguelike-Dungeoncrawler Enter the Dungeon (Testnote: 7.0) von Dodge Roll Games und Devolver Digital für eine Woche kostenlos in seinem Store an. In dem 2016 zunächst für die Xbox und später auch für Windows, Mac, Linux, PS4 und die Nintendo Switch veröffentlichten Titel versucht eine Gruppe reumütiger Außenseiter mit dunkler Vergangenheit den ultimativen Schatz zu finden - eine Pistole, die die Vergangenheit beseitigen kann. Dabei müsst ihr euch euren Weg durch die Anhänger der „Cult of the Gundead“-Sekte schießen. Und währen ihr euch, wahlweise alleine oder im Koop, durch die prozedural generierten Labyrinthgänge der Festung ballert, den feindlichen Angriffen ausweicht und Beute sammelt, wird die Gegenwehr der Gegner mit dem Dauer des Spiels immer stärker.

Bis zum 20. Juni könnt ihr den Titel für eure Epic-Spielebibliothek sichern, danach wird das nächste Gratisspiel zum Download bereitstehen. Auch dieses wurde bereits angekündigt. Dabei handelt es sich um das Weltraumspiel Rebel Galaxy (User-Artikel) von Double Damage Games.