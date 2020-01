Exit the Gungeon: Apple-Arcade-Titel erscheint für PC und Konsolen

PC iOS

Das im Oktober letzten Jahres exklusiv für Apple-Arcade veröffentlichte Action-RPG Exit the Gungeon wird im Laufe dieses Jahres auch für den PC und noch nicht näher genannte Konsolen umgesetzt. Dies teilte der verantwortliche Entwickler Dodge Roll Games via Twitter mit.

Exit the Gungeon ist ein Spin-off des erfolgreichen Action-RPGs Enter the Gungeon (Testnote: 7.0) und bietet ähnliches Gameplay mit zahlreichen Waffen und Roguelike-Elementen. Statt jedoch immer tiefer in die Gungeons einzudringen, versucht ihr, dem Kerker zu entkommen.

Enter the Gungeon ist für das Studio zu einem finanziellen Erfolg avanciert. Wie die Macher im gleichen Tweet bekannt gaben, verkaufte sich der Titel weltweit mehr als drei Millionen Mal.