Enter the Gungeon: Pläne für Addon gestrichen // Neues Spiel in Arbeit

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

In einem Beitrag auf Reddit hat der Entwickler Dodge Roll Games über zukünftige Pläne des Studios gesprochen. Dabei gab das Team bekannt, dass die Pläne für die nächste große Erweiterung zu Enter the Gungeon (Testnote: 7.0) gestrichen wurden. Stattdessen möchte man an einem neuen Titel arbeiten. Als Grund wird vor allem das alte Fundament des Spiels genannt.

So müsse man sich bei jeder neuen Waffe, jedem neuen Charakter und Gegenstand mühsam durch den alten Code wühlen, um sicherzustellen, dass die neuen Inhalte nichts Bestehendes zerstören und alles reibungslos funktioniert. Die Komplexität der Sache sei einer der Gründe gewesen, weshalb die Erweiterung Advanced Gungeons & Draguns zum Release mit vielen Probleme zu kämpfen hatte. Der damit verbundene Aufwand sei für so ein kleines Team einfach zu viel gewesen und man habe damals mehrmals über die Einstellung von AG&D diskutiert:

Die Kurzfassung ist: Wir haben fast fünf Jahre lang an Gungeon gearbeitet und wollen sowohl technisch als auch kreativ endlich weiterziehen. Wir haben so vieles über die Spieleentwicklung gelernt, das in Gungeon nicht in die Praxis umgesetzt werden kann (ohne das ganze Spiel neu zu programmieren), und ehrlich gesagt freuen wir uns einfach darauf, diese Ideen in einem neuen Spiel zu verwirklichen.

Statt der kostenpflichtigen Erweiterung wird nun ein Gratis-Update für Enter the Gungeon erscheinen, das neben einigen bekannten Fehlern, Absturzproblemen (auf Konsolen) und Performance-Verbesserungen (Nintendo Switch) ein lang gefordertes Feature bieten wird - einen neuen Charakter. Dieser wird mit einer zufallsgenerierten Ausrüstung und ohne einer eigenen Vergangenheit starten (stattdessen könnt ihr eine zufällige spielen). Eine Reihe neuer Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Synergien werden ebenfalls Teil des Updates sein. Der Name der geplanten Aktualisierung soll in Kürze bekannt gegeben werden. Das Studio plant das Update noch bis Ende des laufenden Jahres in die Konsolenzertifizierung zu übergeben. Es wird zudem noch mit ein paar anderen Ideen für das Spiel experimentiert, die später enthüllt werden sollen.

Die Richtung des neuen Spiels wurde laut dem Studio intern bereits entschieden. Das Projekt befinde sich allerdings in einem noch sehr frühen Stadium. „Wir können daher noch nicht viel dazu sagen, aber die Designs fügen sich langsam zusammen“, so Dodge Roll. Die Idee zum neuen Titel sei in vielerlei Hinsicht viel ambitionierter als die von Enter the Gungeon:

Wie schon gesagt haben wir vieles aus Gungeon gelernt und wir tun unser Bestes, dieses Wissen im neuen Spiel umzusetzen. Wir hoffen, dass wir die oben erwähnten Probleme vermeiden können. Kurz und knapp: Wir wollen beim neuen Titel auf ein robustes Fundament setzen und dies wird uns gewisse Dinge ermöglichen, die mit Gungeon nicht realisierbar waren. So werden wir die Ideen, die wir mit unserem ersten Spiel nur ansatzweise angedeutet haben, auf einen neuen Level bringen.

Abschließend versichern die Entwickler, dass sie ihr Bestes geben werden, um den Humor, die Herausforderungen, das reaktive Kampfsystem, aber auch die Detailverliebtheit und die Qualität, die die Fans von Dodge Roll erwarten, auch im neuen Spiel umzusetzen.