Funcom bringt Moons of Madness: Mars-Erkundung und Lovecraft-Horror

PC XOne PS4

Bislang war das Egosicht-Horror-Adventure Moons of Madness in der GamersGlobal-Datenbank noch als im Selbstvertrieb des Entwicklers, Rock Pocket Games, befindlich eingetragen. Doch mittlerweile ist Funcom der Publisher (und zeigte bereits auf der GDC einen Trailer zum Spiel). Sowohl Funcom als auch Rock Pocket sitzen übrigens in Norwegen, seit dem ersten Prototypen soll sich viel getan haben.

Nach dem Trailer zu urteilen (der in der Erinnerung des Autors länger war als der unten eingeklebte) geht es im Spiel ungefähr um Folgendes: Als Voraustrupp für eine wissenschaftliche Expedition auf dem Mars beziehungsweise den Marsmonden geraten wir immer tiefer in seltsame Geschehnisse und erleben Lovecraft'sche Visionen. Sind die Albtraummonster, die wir zu sehen glauben, echt? Nun, wieso sollten sie es nicht sein, wenn der Publisher ein "kosmisches Horrorspiel" ankündigt...?

Wir spielen Shane Newhart, einen Techniker in der geheimen Forschungsbasis Invictus. Von dem mysteriösen Signal einer intelligenten Lebensform, die dort empfangen wurde, wissen wir allerdings nichts. Nach und nach fallen wichtige Systeme aus, das Gewächshaus füllt sich mit einem seltsamen Nebel und der Rest unseres Vorauskommandos kehrt irgendwie nicht von einer Erkundungsmission zurück...

Moons of Madness spielt in derselben Welt wie Funcoms MMO Secret World, Kennern ist womöglich der Besitzer von Invictus, die Orochi-Gruppe. Das Spiel soll "in der Helloween-Zeit" 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.