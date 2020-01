Moons of Madness: Release für Konsolen verschoben

XOne PS4

Während Funcoms Moons of Madness für den PC bereits seit Oktober letzten Jahres verfügbar ist, müssen sich die Konsolenspieler nach wie vor gedulden. Eigentlich sollte das von H. P. Lovecraft inspirierte Psycho-Horror-Adventure bereits nächste Woche, am 21. Januar 2020 für die Xbox One und die PS4 erscheinen, doch nun wurde der Launch nach hinten verschoben.

Wie das Studio die Fans einem Statement auf der offiziellen Homepage verkündete, wird die Veröffentlichung nun erst am 24. März 2020 erfolgen. Zum Grund heißt es: „Die Verschiebung wird den Entwicklern mehr Zeit einräumen, um das Spiel besser für die Konsole zu optimieren.“