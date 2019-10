Moons of Madness: Horror-Adventure für PC erschienen // Launch-Trailer

PC XOne PS4

Funcom hat heute das Science-Fiction-Horror-Adventure Moons of Madness von Rock Pocket Games für den PC veröffentlicht. Die Konsolenspieler werden sich noch eine ganze Weile länger gedulden müssen, denn die Umsetzung für die Xbox One und die PS4 wird erst ab dem 21. Januar des kommenden Jahres erhältlich sein. Auf den PC-Release macht der Publisher mit einem Launch-Trailer aufmerksam, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Moons of Madness erzählt die Geschichte von Shane Newehart, eines Ingenieurs, der auf der Trailblazer Alpha stationiert ist, einer modernen Weltraumstation, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit erbaut und in Betrieb gesetzt wurde, nachdem die Orochi-Wissenschaftler ein mysteriöses Signal intelligenten Ursprungs vom Mars empfangen haben. Aufgrund seiner niedrigen Sicherheitsstufe weiß Newehart nichts über die Existenz des geheimnisvollen Signals, bis seltsame und ungewöhnliche Vorkommnisse seine Aufmerksamkeit erregen. Als plötzlich alles den Bach runtergeht, wichtige Systeme ausfallen, das Treibhaus sich mit seltsamen Nebel füllt und sein Team während der Außenmission spurlos verschwindet, beginnt für Newehart der Kampf ums Überleben. Schon wenig später beginnt er Dinge zu sehen, die nicht da sind. Sind es Visionen? Halluzinationen? Oder ist es etwas anderes? Wird er möglicherweise verrückt?

In Moons of Madness vermischen die Entwickler laut eigenen Angaben die reale Wissenschaft, die auf sorgfältiger Analyse der NASA- und Space-X-Forschungen basiert, mit den typischen Lovecraft-Horror-Elementen, wobei der Wahnsinn im Spiel mit den sogenannten „Zone Outs“ simuliert wird, in denen ihr Halluzinationen und Visionen ausgesetzt werdet, die es zu verstehen gilt und die die Handlung des Spiels vorantreiben. „Schreckliche Visionen und monströse Erscheinungen lassen dich hinterfragen, was real ist und was nicht, da dir die Realität langsam zu entgleiten droht“, heißt es in der Beschreibung. Nachfolgend der Launch-Trailer: