Mit Reggie verliert Nintendo of America eines seiner großen Gesichter. Doch was hat es überhaupt mit solchen Firmencharismaträgern auf sich? Die Antwort im Investigativ-Montagmorgenpodcast.

Es gibt so Personen in der Welt der Videospiele, die schon fast als Kultfiguren bezeichnet werden können. Mit Reggie Fils-Aimé verliert Nintendo of America nun einen eben solchen Menschen. Doch was ist dran an der Sympathie, die dem scheidenden Chief Operating Officer entgegenschlägt? Jörg und Dennis decken auf, ebenso wie die Vorschau und weitere bunte Themen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:46 Ja ist denn schon wieder Montag? Einen wunderschönen Morgen!

01:07 Nach Sonntagsfrage & Benjamins Kolumne diskutieren auch wir Reggie Fils-Aimé

10:10 Genug von uns, was empfindet ihr in Sachen Reggies Abschied?

11:57 Dennis hat viel für Tests und Previews gespielt, plus etwas Trials Rising

12:34 Dafür hat er sich über Clay aus Sons of Anarchy geärgert

13:23 Jörg hat kürzlich entdeckt, das die 3. Staffel von The Expanse gar nicht die 2. ist

14:22 Zudem hat er den Science-Fiction-Thriller Life geschaut – plus Katzengeschichte!

18:34 Gespielt hat er auch etwas, verweist aber aufs kommende Jörgspielt.

19:18 Was wird sich in Zukunft bei GamersGlobal ändern? Ein kleiner Ausblick

23:10 Die GDC-Doku ist auf einem guten Weg – danke für die große Unterstützung!

23:10 Die GDC-Doku ist auf einem guten Weg – danke für die große Unterstützung!

26:04 Die GG-Woche in der Vorschau: Es gibt mindestens drei Tests für euch, nämlich zu Trials Rising , Dead or Alive 6 und Ape Out . Außerdem bieten wir euch einen Praxisbericht zu der Vibrationsstuhlauflage Senseforce Pad Extreme .

29:12 Juhu, Userfragen! Zunächst präzisiert Crizzo seine Frage der letzten Woche

29:47 iYork wundert sich, wo das restliche Weibsvolk abgeblieben ist

31:24 Zille hat eine gute Idee zum Thema Steckbrief-Tracking

31:24 Zille hat eine gute Idee zum Thema Steckbrief-Tracking

32:02 revo regt zum Thema Jingles und Werbeeinblendungen in Podcasts und Videos an

33:33 Zu besseren Navigation wünscht sich Markus K. einen Plattform-Filter

35:20 Sven Gellersen ist unseren Tätigkeiten gegen 4 Uhr nachts auf der Spur

36:37 Janosch : Ist mit einem Nachtest zu Underworld Ascendant zu rechnen?

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!