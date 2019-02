Crowdfunding: Geschichte der Game Developers Conference (Game Doku #1)

Bis 3. März könnt ihr eine ganz besondere Doku finanzieren: Jörg trifft sich mit dem Gründer der GDC sowie weiteren Spieldesignern, beleuchtet Geschichte und Gegenwart der Game Developers Conference.

Aktion: Geschichte der GDC 610€ 2200 Doku wird gemacht 2500 Jörg in SF #1 3000 Jörg in SF #2 3500 Jörg in SF #3 4000 Jörg in SF #4 4500 Arbeit finanziert 5000 Jörg in SF #5 5500 Unser Ziel Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den Balken voll zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Geschichte der GDC" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Auf der GDC 1999: Julian Eggebrecht, Boris Schneider-Johne, Heinrich Lenhardt, ich.

Projekt Game-Doku #1: Die Geschichte der GDC

Alle Infos zum Crowdfunding

Viele Vorteile für Crowdfunder

Alle Teilnehmer erhalten eine oder mehrere spezielle Profil-Medaillen .

. Crowdfunder sehen die Doku einen vollen Monat früher (vermutlich Anfang April).

(vermutlich Anfang April). Nur Crowdfunder erhalten Zugriff auf bis zu 5 Fotogalerien „Jörg in San Francisco 2019“

„Jörg in San Francisco 2019“ Supporter ab 25 Euro Gesamtsumme erhalten die Doku optional in 4K/60fps

Gesamtsumme erhalten die Doku optional in Crowdfunder ab 50 Euro erhalten von mir Zugriff auf mehrere der für die Doku geführten Interviews in voller Länge (in leicht editierter Videoform, nicht-untertitelt).

erhalten von mir Zugriff auf mehrere der für die Doku geführten (in leicht editierter Videoform, nicht-untertitelt). Crowdfundern ab 100 Euro werde ich im Abspann namentlich danken (bevorzugt Echtname oder, nach Absprache mit mir, auch der Username).

Einmal ganz abgesehen davon, dass sich SF-Einwohnerund ich regelmäßig streiten, ob die GDC nun eine „Conference“ ist oder eine „Convention“, also Messe (im Prinzip ist sie schon seit Jahrzehnten beides): Diehat seit ihren zarten Anfängen einen weiten Weg hinter sich. Ins Leben gerufen wurde sie 1987 von, der 1978 sein erstes Computerspielveröffentlicht und 1979 bei Atari angeheuert hatte. Crawfword lud einig andere Spieldesigner in sein Wohnzimmer nach San Jose (Kalifornien) ein – und die Geschichte nahm ihren Lauf. Denn das Interesse professioneller Game Designer am Erfahrungsaustausch über ihre boomende Branche war so groß, dass das ursprünglich „Computer Games Developer Conference“ genannte Treffen noch im selben Jahr in einem Hotel wiederholt wurde, mit bereits mehr als 100 Teilnehmern.In den Folgejahren wechselte der Schauplatz regelmäßig, da immer mehr Entwickler teilnehmen wollten und die Vorjahres-Location zu klein geworden war. Ich besuchte zirka 1999 das erste Mal die GDC, damals bereits im San Jose Convention Center. Doch auch das war, trotz der Mitnutzung umliegender Hotels, perspektivisch zu klein und zudem für die wachsende Schar internationaler Gäste schwerer zu erreichen. Nach einmal San Francisco und noch mal zurück fand der Entwicklertreff 2007 dauerhaft im Moscone Center der Westküsten-Metropole seine Heimat.Die Teilnehmerzahl bewegte sich schon damals im knapp fünfstelligen Bereich, zuletzt waren es 2018 rund 28.000. Trotz dieser Menschenmassen, trotz aller Keynotes, Messestände, Rekrutierungs-Booths und Partys steht immer noch eines ganz klar im Zentrum der Messe, äh, Konferenz: der Wissensaustausch unter den Spieldesignern. In gut 600 Sessions binnen fünf Tagen geben Profis ihre Erfahrungen an andere Profis weiter beziehungsweise machen Firmen mit gesponsorten Sessions Werbung für ihre Middleware, Engines oder sonstigen Technologien. Teils geht es um abseitige Partikularthemen, teils um Gassenhauer-Spiele, die kürzlich erst die Charts dominierten. Und immer wieder werden auch Retro- und Lifetime-Career-Vorträge gehalten von sagenumwobenen Dinosauriern der Entwicklerszene.Ich war für GamersGlobal zuletzt 2017, 2016 und 2014 auf der GDC. Dieses Jahr möchte ich zurückkehren, aber nicht in erster Linie für News und Anspielberichte (obwohl es auch diese geben würde!). Vielmehr will ich die erlernten Fähigkeiten und die Ausrüstung der Japan-Dokus 2018 nutzen, um eine Doku zu verwirklichen. Eine ganz besondere Doku: Über die Geschichte und Gegenwart der Game Developers Conference – und zwar aus der Sicht namhafter Branchenveteranen.Ich habe bereits den Erfinder der GDC, also, angesprochen, der zu einem ausführlichen Interview bereit ist. Und da er schon länger nicht mehr in Kalifornien lebt, möchte ich dazu im Idealfall von San Francisco aus nachreisen, um ihn zuhause zu besuchen. Der Hauptteil der Doku wird aber während der GDC 2019 (18.3 - 22.3.) entstehen, der 33. Ausgabe der Konferenz. Dort will ich mit mehrerensprechen: Wie hat sich die GDC im Lauf der Jahrzehnte entwickelt, wie hat sich der Job des Spielemachers entwickelt? Außerdem will ich mit denreden und die Abläufe des Großereignisses beschreiben.Ziel ist einemit vielen O-Tönen, liebevoll geschnitten — und deutlich aufwändiger als das „große GDC-2017-Video", das ihr unten eingeklebt findet. Auch die Stadt San Francisco, in der viele jener Internetkonzerne Hochhaus an Hochhaus sitzen, die jeder von uns kennt, wird im Video auftauchen. Das Resultat soll sowohl die Geschichte und Gegenwart der größten und ältesten Entwicklerkonferenz nachzeichnen – als auch ein Augenschmaus werden. Und: Das Resultat wird (in 1080p)zugänglich gemacht, wenn auch mit etwas Verzögerung. Image-Werbung für GamersGlobal!Damit nicht genug, könnt ihr im Crowdfunding mehrere der umfangreichen „Jörg in...“-freischalten, also humorig betextete Schnappschüsse von der Reise, den Doku-Aufnahmen, den Straßen San Franciscos und den Messetagen.Die Reise ist trotz des Hochpreis-Ziels San Francisco (Platz 2 der teuersten Städte der Welt, Tokio ist übrigens auf Platz 20) dank Meilen-Prämienflug und AirBnB-Unterbringung – und trotz des angedachten Abstechers nach Oregon – halbwegs bezahlbar. Werden jedoch die direkten Reisekosten von rund 2.200 Euro nicht gefundet, behalte ich mir die Absage des Projekts vor, unter Rückzahlung aller Spenden.findet die Reise in jedem Fall statt. Ob sie sich dann auch finanziell für uns lohnt, bestimmt ihr: Beiwäre auch die investierte Arbeitszeit bezahlt; ich rechne für Vorbereitung, Drehen und Schnitt mit neun Tagen realem Aufwand für die Doku, die sonstige Reise- und Vor-Ort-Zeit nicht mitgerechnet. Das entspräche ungefähr schlanken 250 Euro brutto pro Arbeitstag. Natürlich wäre es mir sehr recht, wenn darüber hinaus ein Gewinn für GamersGlobal übrig bliebe, weswegen ich als Zielsummeausrufe.Wir bleiben unter oder sogar deutlich unter den 5.500 Euro? Dann wäre das auch in Ordnung. Denn es fallen ja spannende Inhalte für GamersGlobal ab und eine sehenswerte (wenngleich dann vielleicht etwas kürzere) Doku, die uns mit Sicherheit in Sachen Image nicht schaden wird.Wenn wir hingegen einen vollen Erfolg feiern können, wäre das für mich das Zeichen, im Jahr 2019 noch zwei bis drei weitereanzustreben und damit Inhalte, die Kompetenz ausstrahlen und eben nicht an jeder Blog-, Podcast- oder YouTube-Straßenecke zu finden sind. Diese weiteren Dokus wären zudem in Europa drehbar und entsprechend mit weniger Mitteleinsatz zu realisieren. Der Auftakt zu densoll jedoch ein ganz besonderer sein, deshalb wähle ich dafür die GDC als Thema.Sofern die Reise stattfindet, wird die Dokufrei für alle Interessierte werden. Wieso also überhaupt mitspenden? Weil so die, und weil ihr damit direkt und persönlich dazu beitragt, etwas Besonderes zu erschaffen.Außerdem gibt es noch die folgenden Vorteile für Crowdfunder: