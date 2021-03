The Outer Worlds: Murder on Eridanos: Cinematic-Trailer zum letzten DLC

Teaser

Mitsteht in wenigen Tagen der zweite und letzte DLC zum SciFi-RPG Testnote 8.0 ) an. Aus diesem Anlass hat das verantwortliche Studio Obsidian Entertainment den entsprechenden Cinematic-Trailer veröffentlicht. Wie schon die erste Erweiterung, die im September letzten Jahres erschien,spielt auch das neue Zusatz-Abenteuer vor dem Ende der Haupthandlung.Eure Aufgabe ist es, den Mord am Filmstar Ruth Bellamy (Darstellerin der berühmten Halcyon Helen) auf dem aus schwebenden Inseln bestehenden Planeten Eridanos aufzuklären. Mit einem Diskrepanzverstärker werdet ihr dabei in die Lage versetzt, temporale Diskrepanzen aufzuspüren, um den Fall zu lösen. Ihr könnt bis zu drei neue Wissenschaftswaffen ergattern und neue Waffen- und Rüstungsvarianten finden. Das Level-Cap wird erhöht und euer Charakter kann mit neuen Vorteilen und Schwächen ausgestattet werden.Murder on Eridanos erscheint bereits am 17. März für den PC (Steam, Epic Store und Microsoft Store) sowie für Xbox One und PS4 und ist Bestandteil des Expansion Pass.