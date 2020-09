The Outer Worlds: DLC Peril on Gorgon erschienen // Launch Trailer

PC Switch XOne PS4

Wie angekündigt haben Obsidian Entertainment und Private Division heute den ersten Story-DLC Peril on Gorgon zum Sci-Fi-RPG The Outer Worlds (GG-Testnote 8.0) für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Zum Inhalt der Story-Erweiterung heißt es in der offiziellen Beschreibung:

Ein abgetrennter Arm und eine geheimnisvolle Nachricht führen die Crew der "Unreliable" zum Asteroiden Gorgon. Der Schauplatz Halcyons ehrgeizigsten und verheerendsten wissenschaftlichen Unterfangen ist nun ein gesetzloses Versteck voller Monster und Plünderer. Die wohlhabende Einsiedlerin Minnie Ambrose beauftragt die Crew, Antworten über Dr. Olivia Ambrose zu finden, ihre Mutter und in Ungnade gefallene Leiterin des verheerenden Projekts. Doch sie werden bald in eine Intrige verwickelt, die die Kolonie für immer verändern könnte.

Die Handlung schließt nicht an das Ende des Hauptspiels an, sondern spielt parallel dazu. Sobald ihr die Hauptquest "Radio Free Monarch" absolviert habt, startet der DLC, wenn ihr mit eurem Raumschiff zu einem anderen Ziel fliegt.

An Features verspricht das Addon neben neuen Charakteren und Orten mehr Wissenschaftswaffen, eine erhöhte Stufenobergrenze, zusätzliche Perks und Schwächen, komplett neue Rüstungssets sowie Audiologs, die euch in die Geschichte des Asteroiden Gorgon eintauchen lassen. Peril on Gorgon ist der erste von zwei geplanten Story-DLCs. Einzeln schlägt der Zusatzinhalt mit 14,99 Euro zu Buche. Investiert ihr 10 Euro mehr, könnt ihr den Expansion Pass erstehen, welcher auch die zweite angekündigte Erweiterung Murder on Eridanos enthält. Während das Hauptspiel auch im Xbox Game Pass enthalten ist, muss der Zusatzinhalt separat erworben werden.