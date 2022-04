Nintendo Switch Sports Test+

Teaser Auch auf der Switch will euch Nintendo durch spaßige Spielchen zu sportlicher Ertüchtigung animieren. Die sechs enthaltenen Sportarten haben Benjamin auf jeden Fall motiviert – aber wie lange?

Der teils an Rocket League erinnernde Fußball ist eindeutig die ungewöhnlichste Neuerung. Gerade die Flugkopfbälle machen Laune, sind aber einen Hauch zu mächtig im Vergleich mit Schüssen.



Sechs plus eins

Tennis gibt es nur im Doppel. Spielt ihr allein, kontrolliert ihr beide Spieler, wobei das nur für die Schlagbewegungen gilt. Außer im Fußball positionieren sich die Avatare auf dem Spielfeld nämlich automatisch so gut es geht.



Timing kontra Präzision

Badminton gibt es nur im Einzel. Anders als in allen anderen Disziplinen sind dort die drei wählbaren KI-Stufen nicht optimal gestaffelt. Die niedrigste ist viel zu leicht, schon die mittlere Stufe im Verhältnis zu fordernd.



(Besonders) lang lebe der Fußball!?

Meinung: Benjamin Braun Ich gebe zu, dass ich mich in Anbetracht der 40 Euro für die digitale oder 50 Euro für die physische Version inklusive Beingurt mit einem privaten Kauf schwertun würde. Lasse ich den für meinen Geschmack zu hohen Preis außen vor, würde ich bei Nintendo Switch Sports hingegen sofort zuschlagen. Mehr Präzision wäre super, oder dass meine eingesetzte Kraft besser ins Spiel übertragen wird. Aber meinen Spaß reduziert das am Ende nicht. Zudem ist es damit einfach ein Spiel, das ich mindestens im Bowling selbst mit meiner Oma noch spielen kann. Aber Könnern wird genügend Raum gelassen, um sich ernsthaft miteinander zu messen.



Obgleich mir das Bowling aber am liebsten ist, könnte der Fußball sich am langlebigsten erweisen. Die Rocket-League-Vibes sind zwar eher oberflächlicher Natur, denn so krasse Moves wie einige Spieler dort zeigen, sind in Nintendo Switch Sports durch die fehleranfälligere Bewegungssteuerung nicht möglich. In meiner Favoritenliste steht der Fußball dennoch auf Platz 2. Ehrlich gesagt habe ich lediglich in Chanbara zumindest auf Duelle gegen die KI schon jetzt keine Lust mehr. Steht euch der hohe Preis nicht im Weg, dann lohnt sich die Anschaffung für Switch-Besitzer allemal.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMeine Fresse, was bin ich außer Form! Dieser Gedanke schoß mir immer wieder in den Sinn, als ich in Nintendo Swith Sports die Joy-Cons geschwungen habe. Zweifellos liegt das auch daran, dass viel zu viel Kraft einsetze. Das bringt im Spiel übrigens kaum was, aber nach dem Test der-Nachfolgers leichten Muskelkater zu haben, ist trotzdem kein gutes Anzeichen in puncto Fitness. Aber, um es wie die Politiker zu machen, bin ich das natürlich nicht selbst schuld. Es liegt an Corona und an den Regelungen von Sir Bei-Lanzalot aus Birkesdorf und seinem Vorgänger, weshalb ich außer meinen Fingern am Gamepad die meiste Zeit in den letzten 24 Monaten nicht allzu viel bewegt habe. Zumindest macht es mir das leichter, meinen Zustand zu rechtfertigen.Abgesehen von diesen Ausreden und dass ich nach dem Test von Nintendo Switch Sports meine Muskeln spüre (oder was davon noch übrig ist), Spaß hatte ich in jedem Fall am Sport- und Party-Game. Nachdem ich euch bereits vor ein paar Wochen meine Hands-on-Eindrücke von einem Vor-Ort-Event bei Nintendo geschildert habe, gibt es nun auch eine finale Wertung. Wie gut mir die Switch-exklusive Minispielsammlung letztlich gefällt, ob ich wie gehabt das Bowling präferiere oder doch den neuen,-artigen Fußball-Modus, das erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten Testvideo, das natürlich wie immer vollständig aus eigenen Spielszenen besteht. In Farbe und in bunt!In Nintendo Switch Sports stehen euch ab Release sechs Disziplinen zur Auswahl, darunter Serien-Urgesteine wie Bowling, aber auch für die Reihe gänzlich neue Sportarten wie Volleyball oder Fußball. Mit Golf soll im Herbst noch eine siebte Kategorie hinzugefügt werden, als kostenloses Update. Sämtliche Sportarten könnt ihr sowohl online gegen Freunde oder in Zufallsmatches gegen Spieler aus aller Welt spielen und zudem auch lokal mit Freunden zocken. Gemeinsam vor dem Fernseher könnt ihr maximal zu zweit sporteln, mit Ausnahme von Bowling und Volleyball. Diese Disziplinen gehen, genügend Joy-Cons vorausgesetzt, auch zu viert. Der dabei meist aktivierte Splitscreen-Modus funktioniert nur im TV-, nicht im Handheld-Modus.Tennis und Badminton steuern sich prinzipiell recht ähnlich, unterscheiden sich aber dennoch relativ stark. Unter anderem, da ihr den-Sport stets im Doppel, Badminton aber nur im Einzel spielen könnt. Tennis geht entsprechend auch im Koop, die Federball-Matches nur gegeneinander. Spielt ihr Tennis allein, steuert ihr beide Spieler, wodurch ihr den Spieler am Netz und den im Außenfeld taktisch nutzen könnt. Im Badminton besteht diese taktische Komponente primär aus per Knopfdruck aktivierten Stoppbällen. So zwingt ihr den Gegner auch zu Wechseln in der Tiefe. Das Ergebnis sind potenziell schwächere Returns. Unter Umständen muss der Gegner sogar den Ball per Hechtsprung spielen, sich also erst wieder aufrappeln, während ihr das Spielgerät einfach wuchtig auf den Boden schmettert. Die Stärke der Schläge gibt allerdings weitgehend das Spiel vor. Wer wie ich volle Kanne das Joy-Con schwingt, schlägt also nicht härter zu.Die Härte der Schläge in Tennis, Badminton oder dem ebenfalls neuen Volleyball hängt einerseits von der Vorlage des Gegners ab, aber auch stark vom Timing. Im Volleyball ist das besonders bedeutsam. Perfekte abgestimmte Aktionen bei der Ballannahme, also dem Bagger, der Vorlage, dem Pritschen und schließlich beim Schlag übers Netz reduzieren also maßgeblich die Abwehrchancen eures Gegners. Abseits dessen spielt die Präzision der Eingabe aber keine allzu große Rolle. Wer im Tennis einen Ball mit der Vorhand spielt, obwohl das Nutzen der Rückhand die einzige Option darstellt, schlägt den Ball auch mal ins Aus. Ansonsten korrigiert Nintendo Switch Sports Fehleingaben aber deutlich. Ihr habt nicht mal einen nennenswerten Nachteil, wenn ihr wie ich als Linkshänder als bevorzugte Hand rechts angebt, aber dennoch mit der linken Hand spielt.Das gilt sogar fürs Bowling, in dem die Präzision beim Wurf und vor allem beim Anschneiden der Kugeln klar am genauesten von allen sechs Disziplinen arbeitet. Trotz der deutlich besseren Erkennungsbwegung der Joy-Cons im Gegensatz zur Ur-Wii-Mote (also ohne Motion Plus) kann die Umsetzung aber nicht ansatzweise mit den Controllern von HTC Vive und Co. mithalten kann. Das ist aber nicht schlimm, da eben alle Beteiligten dieselben Voraussetzungen haben und keinen Vorteil genießen, weil sie einfach etwas besser zur Switch positioniert sind oder weniger "Störsignale" das Tracking stören. Ich persönlich würde mir aber dennoch etwas mehr Präzision wünschen oder wenigstens, dass mein total übertriebener Krafteinsatz sich nennenswert in der Geschwindigkeit etwa des geschlagenen Tennisballs widerspiegelt.Obgleich mir das an sich vermeintlich "primitivste" Spiel, Bowling, am liebsten ist, bietet der gänzlich neu in die Reihe integrierte Fußball im Zweifel die höchste Langzeitmotivation. Das liegt zum Teil auch daran, dass er besonders in den regulären Matches Eins-gegen-eins oder Vier-gegen-vier (ihr spielt auch dort nur euren Avatar) anerinnert. Vor allem aber liegt es daran, dass ihr dort deutlich freier agiert. Denn nur im Fußball steuert ihr eure Spielfigur per Stick übers Feld, dürft manuell eure Sprint-Energie verwalten oder aktiv springen, womit ihr Bälle in der Luft auch mal per Fallrückzieher nehmt.Die Schüsse oder auch einen Flugkopfball löst ihr trotzdem ausnahmslos durch Gesten aus. Das wird sich auch mit einem für den Sommer angekündigten Update nicht ändern. Damit baut Nintendo aber zumindest Support für den Beingurt in den regulären Matches ein. Aktuell wird er nur im Elfmeterschießen-artigen Shootout-Modus unterstützt. Das erlaubt es euch, tatsächlich per Tretbewegung zu kicken. Das funktioniert im Shootout-Modus gut, ob es aber auch in einem normalen Match einen Mehrwert bietet oder doch die ohnehin begrenzte Präzision der Eingabe noch zusätzlich reduziert, darüber kann ich aktuell nur spekulieren.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)