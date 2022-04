Nintendo Switch Sports Preview+

Teaser Der offizielle Nachfolger zu Wii Sports steht in den Startlöchern. Mehrere Wochen vor dem Launch hat Benjamin Nintendo besucht und die diversen Sportarten mit vollem Körpereinsatz ausprobiert.

Nur im Fußball bewegt ihr euch per Stick frei übers Spielfeld, müsst das Ausdauerrad beachten und per "Gesten" schiessen. Letzteres geht nach einem kostenfreien Update auch mit Joy-Con im Beingurt.



Sechs Sportarten, ein Ausnahme-Minigame

Bei der Bewegungssteuerung ist weniger die Präzision als das richtige Timing wichtig. Ganz besonders gilt das für den Volleyball, bei dem besonders gut getimte, aufeinanderfolgende Aktionen belohnt werden.



Raketenfußball

Im Chambara-Schwertkampf müsst ihr auf Schwerthaltung, Blockart oder Angriff des Gegners achten und schnell genug für Blocks und Gegenangriffe reagieren.



Unterhaltsam, aber teuer

Meinung: Benjamin Braun Nintendo Switch Sports ist genau die Art von Party-Game, das auch die Enkel mit ihren Großeltern spielen können. Denn die meisten Sportarten steuern sich wie für die Reihe üblich extrem simpel und können auf Wunsch auch ohne Probleme im Sitzen gespielt werden. Das Angebot bleibt aber auch mit dem später kostenlos nachgereichten Golf jedoch überschaubar und die Bewegungssteuerung lässt überwiegend nicht das Maß an Präzision zu, wie ich es mir wünschen würde.



Das größte Potenzial, auch längerfristig immer wieder zum Spiel zurückzukommen, hat wohl der Fußball, da die Aktionen deutlich freier und vielfältiger sind. Das Minigame lässt außerdem alleine durch die riesige Pille mehr als nur dezent Rocket-League-Vibes aufkommen. Dank Online-Modi wie der Profiliga könnten Fortgeschrittene und Experten allgemein einiges an Motivation geboten kriegen. Obgleich ich noch nicht sämtliche Modi respektive Spielvarianten ausprobieren konnte, wird mir bei Nintendos Preisvorstellungen aktuell jedoch etwas mulmig. Denn 40 Euro für die digitale Version respektive 50 für die physische inklusive EINES Beingurts, kommt mir deutlich zu viel vor. Nintendo Switch Sports ist genau die Art von Party-Game, das auch die Enkel mit ihren Großeltern spielen können. Denn die meisten Sportarten steuern sich wie für die Reihe üblich extrem simpel und können auf Wunsch auch ohne Probleme im Sitzen gespielt werden. Das Angebot bleibt aber auch mit dem später kostenlos nachgereichten Golf jedoch überschaubar und die Bewegungssteuerung lässt überwiegend nicht das Maß an Präzision zu, wie ich es mir wünschen würde.Das größte Potenzial, auch längerfristig immer wieder zum Spiel zurückzukommen, hat wohl der Fußball, da die Aktionen deutlich freier und vielfältiger sind. Das Minigame lässt außerdem alleine durch die riesige Pille mehr als nur dezent Rocket-League-Vibes aufkommen. Dank Online-Modi wie der Profiliga könnten Fortgeschrittene und Experten allgemein einiges an Motivation geboten kriegen. Obgleich ich noch nicht sämtliche Modi respektive Spielvarianten ausprobieren konnte, wird mir bei Nintendos Preisvorstellungen aktuell jedoch etwas mulmig. Denn 40 Euro für die digitale Version respektive 50 für die physische inklusive EINES Beingurts, kommt mir deutlich zu viel vor.

Nintendo Switch Sports

Vorläufiges Pro & Contra Sechs launige Minigames, die mit bis zu vier Teilnehmern gespielt werden können (Badminton und Chambara nur zu zweit)

Etliche alternative Spielvarianten und Challenge-artige Modi

Intuitive Bewegungssteuerung mit im Großen und Ganzen recht genauer Erkennung

Hübsche visuelle Präsentation Preis wirkt übertrieben hoch

Präzision der Eingabe könnte besser sein Aktuelle Einschätzung Nintendo Switch Sports ist ein würdiger Nachfolger von Wii Sports, der wenig grundlegend anders, aber vieles besser macht. Aufgrund des an sich extrem simplen Spielkonzepts und der geringen Einstiegshürden, spricht die Minispielesammlung Mitglieder quasi jeder Altersgruppe an. Zweifel darf man trotz der noch nicht genutzten Online-Funktionen jedoch insbesondere an der Langzeitmotivation haben. Der Preis scheint trotz kostenlosem Golf-Upgrade überzogen, hat jedoch keinen Einfluss auf die Ersteinschätzung. Gut Aktueller Stand Finale Release-Version

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalVor-Ort-Events waren nun gut zwei Jahre lang ziemlich rar gesät. Langsam aber sicher geht es nun aber wieder los, unter anderem auch bei Nintendo, wo ich Anfang April eine quasi finale Version vonausführlich für euch anspielen konnte. Damit findet die bereits 2006 mitgestartete Reihe ihre erste Fortsetzung auf Switch und führt gleich drei komplett neue Sportarten ein. Eigentlich schon interessant, dass sich Nintendo so lange Zeit gelassen hat, gehört der erste Teil doch zu den meistverkauftesten Videospielen aller Zeiten. Das mag natürlich auch daran liegen, dass es viele Bundles mit dem Sportspiel für Jung und Alt gegeben hat, schmälert aber den Erfolg nur bedingt.Was Fußball, Volleyball und Badminton sowie die wiederkehrenden Tennis-Matches, Schwertkämpfe und Bowling-Partien können, und vor allem, ob ich Spaß beim ersten Selbstversuch hatte, verraten der folgende Artikel und das oben eingebettete Preview-Video.In Nintendo Switch Sports werdet ihr zum Launch auf sechs Sportarten zugreifen können, zumeist mit einer Reihe spezieller Bonusvarianten. Tennis, Bowling und die Chambara getauften Schwertkampfduelle sind nicht neu für die Reihe. Mit Fußball, Volleyball oder Badminton (das sich kaum von Tennis unterscheidet) feiern aber auch drei Sportarten ihr Seriendebüt. Beim Spielen kommt natürlich wieder vornehmlich die Bewegungssteuerung zum Einsatz. Zum Netzblock oder bei der finalen Vorlage im Volleyball reißt ihr also eure Armee nach oben oder haltet sie grob auf Hüfthöhe vor eurem Körper zum Baggern. Die Gesten sind simpel gestrickt, zumindest im Volleyball geht es dabei auch weniger um die Präzision der Aktionen, sondern ums richtige Timing. Nur so schafft ihr besonders wirkungsvolle Angriffe.Im Tennis oder Badminton ist das Ganze intuitiver, zumal eure Bewegungen mit Joy-Con recht adäquat ins Spiel übertragen werden. Wie in den meisten anderen Sportarten auch, müsst ihr euch um eine korrekte Platzierung auf dem Spielfeld nicht bemühen. Die Charaktere positionieren sich also selbst so, dass ihr nur nicht mehr daneben hauen dürft, um einen Return zu spielen. Obgleich die Präzision der Bewegungssteuerung sehr ordentlich ist, verzeiht, respektive korrigiert das Spiel einiges. Da prinzipiell auch alles im Sitzen gespielt werden kann, ist auch Nintendo Switch Sports eindeutig für nahezu jeden Spielertyp geeignet. Es gibt jedoch genügend Raum oder spezielle Modi, in denen auch fortgeschrittene Spieler und Profis ihr Können unter Beweis stellen können. Selbst ausprobiert habe ich es zwar noch nicht können, aber etwa im Bowling gibt es Challenges, bei denen ein Teil des Bodens fehlt. Ihr müsst also schon genauer zielen oder die Kugel gekonnter anschneiden, um überhaupt bis zu den Pins durchzukommen.Aus den sechs Sportarten, die direkt zum Launch verfügbar sind (im Herbst kommt via kostenlosem Update noch Golf hinzu), sticht der Fußball klar heraus. Nur hier könnt, nein müsst ihr euren Avatar innerhalb der regulären Matches per Stick frei über das Spielfeld bewegen, könnt auf Knopfdruck sprinten und springen. Bei Schüssen müsst ihr aber Gesten einsetzen. Das macht Fußball entsprechend komplexer, weshalb er sich stärker wie ein "vollwertiges Minigame" anfühlt als die übrigen Sportarten. Ziemlich blöd finde ich allerdings, dass ich selbst in Partien mit Viererteams (ihr könnt dabei auch kooperativ zusammenspielen) immer nur meinen Avatar steuere und nicht per Knopfdruck auf einen Mitspieler wechseln darf. Womöglich läuft man deshalb zumindest in dieser Variante mehr unbeteiligt über den Platz als ständig die Gelegenheit zu erhalten, gegen den Ball zu treten.Über ein kostenloses Update soll übrigens auch die Nutzung des Beingurts in den regulären Matches für Schüsse und Pässe aktiviert werden. Dabei steckt ihr schlicht einen zweiten Joy-Con in den ausbekannten Gurt und könnt mit Tretbewegungen die Riesenpille kicken, die mehr als nur dezent-Vibes versprüht. Ausprobieren konnte ich den Gurt aber zumindest im Shootout-Modus, was an eine stark abgewandelte Variante des Elfmeterschießens erinnert. Ich habe zwar zu kurz gespielt, um die Qualität dieser Variante final einschätzen zu können. Aber es hat schon was für sich, den virtuellen Ball wirklich zu kicken.Ob Spiele zu teuer sind oder nicht, darüber könnte man ausgiebig streiten. Für mich ist es aber in der Regel nicht so, dass sich der Preis auf die Wertung auswirkt. Immerhin geht es am Ende um den Spielspaß, der bei mir in den ersten rund 70 Minuten mit Nintendo Switch Sports definitiv vorhanden war. Gerade am grundlegend eigentlich primitivsten der Minispiele, dem Bowling, hätte ich wahrscheinlich sogar allein gegen die KI längerfristig Freude.Obgleich aber der Preis nicht in meine Bewertung einfließt, möchte ich ihn kritisieren. Denn für die physische Version, wenn auch inklusive eines Beingurts, 50 Euro zu verlangen, scheint mir nicht angemessen. Dasselbe zahlt man bei Nintendo eben auch für einoder. Und die bieten unabhängig von persönlichen Präferenzen einfach mehr als eine unterhaltsame Minispielsammlung.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)