Gran Turismo 7 Test+

Neun Jahre nach Gran Turismo 6 geht die Sony-exklusive Rennspielreihe endlich in die nächste Haupt-Runde. Im Test hatte Benjamin zwar viel Spaß, für Jubelsprünge hat es aber doch nicht gereicht.

Tolles Fahrmodell, üppiger Umfang

Challenges wie die Fahrschul-Herausforderungen sind oft besonders anspruchsvoll und motivierend.

Selbst die Wüstenstrecke Laguna Seca ist visuell keineswegs trostlos. Vielmehr fällt auch hier die Umgebung detaillierter aus als in den meisten vergleichbaren Rennspielen aus. Auf den realen Kursen ist sogar der Himmel sehr realistisch, wobei wolkenreich und trüb natürlich beeindruckender ist als ein beinahe klarer Himmel wie hier.

Stumpfe KI, Abwechslung auf Abruf

Die Weltkarte von Gran Turismo 7 bietet schnellen Zugriff auf alle Modi.

Die KI ist aktuell ziemlich schwach. Stumpf drehen die Gegner ihre Runden, fahren nicht gegen, sondern einfach bloß irgendwie mit einem. Kommt ihr ihnen nahe genug, gehen sie gar vom Gas und machen teils artig Platz.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalOb das eher auf Mehrspieler ausgelegte Spin-Off Gran Turismo Sport (im Test, Note: 7.0 ) ein gutes oder eher mittelprächtiges Rennspiel war, mag jeder PlayStation-Spieler für sich selbst entscheiden. Ein echteswar der im Oktober 2017 veröffentliche PS4-Titel aber definitiv nicht. Rennspiel-Freunde müssen als seit inzwischen mehr als acht Jahren auf den wahren Nachfolger zu Gran Turismo 6 (im Test, Note: 9.0 ) warten. Besonders ärgerlich ist dieser Umstand für Fans auch deshalb, da der letzte Teil exklusiv für die PS3 erschienen ist – obwohl die PS4 schon auf dem Markt war.gibt es von Beginn an sowohl für Sonys aktuelle PS5 als auch für den erheblich weiter verbreiteten Vorgänger.In meinem PS5-Review möchte ich euch näher bringen, weshalb Gran Turismo 7 ein gutes Rennspiel geworden ist, das aber trotz tollem Fahrmodell, hohem Umfang und schicker Next-Gen-Grafik den höchsten Ansprüchen an Rennsimulationen nicht gerecht werden kann. Auch wenn Fans der Reihe sicherlich ihre Freude haben werden.Nach den positiven Eigenschaften von Gran Turismo 7 muss man nicht lange suchen. Das Fahrmodell ist stark und für mein Gefühl für jede einzelne der über 400 Boliden individuell. Jede einzelne Veränderung durch den Einbau neuer Teile im Tuning-Menü der Kampagnen-Karte wirkt sich spürbar aus. Gleiches gilt für die Feineinstellungen der Setups. Darin dürfen sich Profis austoben und die Leistungsfähigkeit ihrer Karre auf die Spitze treiben. Wer sich weniger stark in solche Aspekte vertiefen möchte, kann sich wie gehabt an der regulären Leistungspunkte-Steigerung orientieren, um dem Leistungsniveau in Einzelrennen, Meisterschaften oder Online-Matches gewachsen zu sein.Die Auswahl an Strecken ist mit 34 Stück ordentlich, aber nicht überäßig groß. Im Laufe der Kampagne schaltet ihr etliche bekannte reale Rennkurse wie den Nürburgring, Laguna Seca Raceway oder die legendäre Strecke im französischen Le Mans frei. Natürlich gibt es zudem einige fiktive Rennorte, die wie der Deep Forest Raceway oder der Trial Mountain Circuit bereits im erstenauf der Ur-PlayStation enthalten waren.In Sachen Technik kann ich bei Gran Turismo 7 kaum meckern. Das visuelle Schadensmodell taugt zwar serientypisch eher wenig und die originalgetreu nachgebauten Karren können nicht ganz mit den Feinheiten im Vista-Modus der-Reihe mithalten. Aber der Detailgrad der Fahrzeuge und der Strecken während der Rennen kann sich mehr als sehen lassen. Dazu gesellen sich schicke realistische Spiegelungen von Teilen des Armaturenbretts auf der Windschutzscheibe. Die Interieurs der Gefährte wurden zudem realistisch und mit vielen kleinen Einzelheiten nachgebaut. Ob nun von Klassikern wie dem VW Käfer, legendären Supersportwagen wie dem Lamborghini Countach oder geschichtträchtigen Rallye-Fahrzeugen wie dem Audio Quattro, mit demEnde der 80er Jahre seinen außergewöhnlichen Rekord beim Bergrennen am Pines Peak im US-Bundesstaat Colorado aufstellte, Gran Turismo 7 bleibt dem hohen Realismus-Anspruch der Reihe treu.Doch bei all der Jubelei muss ich auch einräumen, dass nicht alles perfekt ist. So sind hier und dort aufpoppende Details zu erkennen, bei Nachtrennen auch gerne mal die Rückleuchten von vor mir fahrenden Gegnern. Aber gerade im Bereich der Licht- und Schatteneffekte sowie in Bezug auf Wettereffekte wie Regen lässt Gran Turismo 7 wenig Wünsche offen. Außerdem läuft das Spiel im Performance-Modus konstant mit 60 Bildern pro Sekunde in nativem 4K, mir wären keine Einbrüche aufgefallen. Alternativ gibt es noch eine Grafik-Einstellung mit Raytracing-Effekten. Die sind allerdings letztlich nur bedingt der Rede wert, auch weil sie ausschließlich in bestimmten Modi wie dem "Scapes" getauften Fotomodus und in den Replays verfügbar sind, nicht aber in den Rennen selbst.Der größten Schwachpunkt von Gran Turismo 7 wiederum besteht in der KI. Positiv könnte ich anmerken, dass die computergesteuerten Kontrahenten nicht so aggressiv unterwegs sind wie die "Rammböcke" in manch anderen Rennspielen. Das allerdings wäre eine ziemliche Beschönigung, denn die KI ist auf die denkbar unerfreulichste Art passiv. Einfach gesagt fahren eure KI-Gegner bloß stumpf ihre Runden ab. Nähert ihr euch ihnen, gehen sie sicht- und spürbar vom Gas, um euch passieren zu lassen. Absichtliche Gegenwehr dürft ihr hier also praktisch keine erwarten.Das ist auf jeder der drei KI-Stufen so. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass eure Gegner auf dem höchsten etwas schneller unterwegs sind. Sinnvoll ist diese Art der künstlichen Intelligenz in diesem konkreten Fall aber irgendwie schon, denn in sämtlichen Rennveranstaltungen innerhalb der Kampagne legt ihr einen fliegenden Start hin und müsst euch von der letzten Position aus nach vorne durcharbeiten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das auf Dauer ziemlich ermüdend. Dazu kommt, dass die Qualität der KI-Gegner innerhalb der Kampagne mitunter stark schwankt. Nicht bei ihren Fahrkünsten, sondern primär in der Geschwindigkeit. In der offiziellen Abschluss-Veranstaltung der Kampagne, einer GT3-Meisterschaft bestehend aus fünf aufeinanderfolgenden "Verfolgungsrennen", steigt außerdem auch deren Anzahl. So müsst ihr in allen fünf Rennen dann ganze 19 Gegner überholen, wenn ihr Platz 1 erreichen wollt. Natürlich liegt das Feld von Beginn an recht weit auseinander, sodass beim ersten Checkpoint gut 45 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten angegeben werden.Da man exakt diese Art von Rennen auch vorher ständig fährt, nutzt sich das Prinzip schnell ab. Immerhin bieten die zahlreichen optionalen Tätigkeiten eine Menge frischen Wind. Deutlich mehr Abwechslung, Anspruch und vor allem Motivation ergibt sich etwa in den Missionen und Fahrschul-Challenges. Darin gilt es beispielsweise bei einer zeitlich und räumlich begrenzten Windschattenfahrt eine möglichst hohe Maximalgeschwindigkeit zu erreichen, eine Strecke oder einen Streckensektor (ebenfalls nach fliegendem Start) möglichst schnell zu absolvieren oder in einem Oval-Rennen aufs Treppchen zu kommen, um Gold, Silber oder Bronze zu kassieren.In den ersten Challenges ist zumindest das Erreichen der Bronze-Stufe keine große Hürde, für Silber oder Gold müsst ihr euch aber ziemlich ins Zeug legen. Da zusätzlich die Leistungen eurer PSN-Freunde angezeigt werden, ist die Motivation besonders hoch, es beim nächsten Mal besser zu machen, und sei es nur, um den anderen um drei Hundertstel-Sekunden zu übertrumpfen. Tatsächlich sind die späteren "Missionen" teils so tough, dass sie nur für Profis geeignet sind. Gran Turismo 7 gelingt aber ein guter Lerneffekt, sodass man automatisch sein fahrerisches Können sukzessive steigert.