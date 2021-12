God of War: PC-Features im Trailer / Systemanforderungen bekannt

PC PS4

Das im April 2018 veröffentlichte Reboot von God of War (im Test, Note: 9.0) war bisher exklusiv für die PS4 verfügbar, am 14. Januar 2022 wird das Abenteuer von Kratos und Atreus auch für den PC kommen. In einem frisch veröffentlichten Trailer, den ihr unterhalb dieser News ansehen könnt, haben die Entwickler vom Santa Monica Studio nun einige Features der Umsetzung vorgestellt. Gezeigt werden alle Szenen in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde.

Für die Portierung von God of War hat sich Sony mit Nvidia zusammengetan, entsprechend werden die Skalierungstechnik Deep Learning Super Sampling (DLSS) und Nvidia Reflex, das die Eingabe-Verzögerung verringert, unterstützt. Außerdem könnt ihr mit einer entsprechenden AMD-Grafikkarte FidelityFX Super Resolution (FSR) nutzen. Natürlich bietet der Göttertöter auch unabhängig von herstellerspezifischen Verbesserungen einige neuen Features. So gibt es höher aufgelöste Schatten, verbesserte Reflektionen, verbesserte Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) und Screen Space Directional Occlusion (SSDO). Dazu gesellen sich höher auflösende Grafik und Render-Techniken.

Was ihr braucht, um all diese schicken Begriffe auch wirklich nutzen zu können, hat Santa Monica Studio auch gleich bekannt gegeben. Demnach lauten die Systemanforderungen von God of War wie folgt:

Minimum (720p30, niedrige Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 960 oder AMD R9 290X Prozessor: Intel i5-2500k oder AMD Ryzen 3 1200 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplattenspeicher: 70 GB HDD

Empfohlen (1080p30, Original-Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD RX 570 Prozessor: Intel i5-6600k oder AMD Ryzen 5 2400 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplattenspeicher: 70 GB SSD

Hoch (1080p60, Original-Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD RX 5600 XT Prozessor: Intel i7-4770k oder AMD Ryzen 7 2700 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplattenspeicher: 70 GB SSD

Performance (1440p60, hohe Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2070 oder AMD RX 5700 XT Prozessor: Intel i7-7700k oder AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenspeicher: 70 GB SSD

Ultra (4K60, Ultra-Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD RX 6800 XT Prozessor: Intel i9-9900k oder AMD Ryzen 9 3950X Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenspeicher: 70 GB SSD



In jeden Fall braucht ihr Windows 10 in der 64-Bit-Version mit mindestens Patch 1809 installiert.