Teaser Das Londoner Studio Interior/Night man es einem nicht leicht, ihr Debüt zu mögen. Einer spannenden, verzweigten Story stehen fades Gameplay und inkonsistente Qualität gegenüber.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

As Dusk Falls ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie wichtig diese Entscheidung wirklich ist, das müsst ihr schon selbst herausfinden.

Familienfehde

In solchen Wimmelbild-Abschnitten müsst ihr euch entscheiden, was zuerst getan wird.

Wimmelbilder und Quick-Time-Events

Auch in den Quick-Time-Events kommt wegen der dürftigen Technik kein richtiges Action-Gefühl auf.

Gewöhnungsbedürftige Grafik

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Dieser Test ist mir wahrlich nicht leicht gefallen. Denn As Dusk Falls erzählt im Kern eine spannende Geschichte, die mich oftmals kalt erwischt und meinen moralischen Kompass durchdrehen hat lassen. Die Entscheidungen fühlen sich nicht nur schwerwiegend an, sie haben oftmals zumindest mittelfristig direkte Auswirkungen. Allerdings merkt man gelegentlich schon auch, dass zwei scheinbar komplett unterschiedliche Optionen auf dasselbe Ergebnis abzielen. Das ist kein großer Beinbruch, aber eben auch nicht sonderlich schön. Da hätten die Entwickler einfach die Entscheidungen komplett wegfallen lassen können – schließlich habe ich ohnehin nur selten etwas zu tun in As Dusk Falls.



In bester Story-Adventure-Tradition steht oftmals nur Zuschauen auf dem Plan, garniert mit wenigen Quick-Time-Events und ein paar Wimmelbildern. Da hatte selbst Telltale mehr zu bieten. Logisch, so sehe ich nur das, was die Entwickler mich sehen lassen wollen, aber etwas mehr Interaktivität wäre schon nett gewesen. So fühlt sich As Dusk Falls mehr wie ein Film im Stil von The Complex oder Erica an, ohne dabei deren Immersion zu erreichen. Denn die comic-Optik in Einzelbildern wirkt nur bedingt einsaugend. Dazu kommt, dass die Story nach den ersten drei Kapiteln, die als ein Buch zählen, deutlich abflacht. Ähnlich wie bei Prison Break, das nach der ersten Staffel auch sehr viel schlechter wurde.



Dank diverser Rückblenden und erstaunliche hohem Wiederspielwert ist As Dusk Falls aber sicherlich interessant, wenn ihr mit Gameplay nahe dem Nullpunkt keine Probleme habt. Denn wie ihr diversen Charakteren durch eure Entscheidungen euren moralischen Stempel aufdrückt, das ist bisweilen schon sehr spannend. Und der Cliffhanger am Ende ist einfach nur fies. Wäre nun das eigentliche Spiel dahinter etwas ausgereifter, hätte ich noch deutlich mehr Freude an dem Debüt von Interior/Night gehabt. Dieser Test ist mir wahrlich nicht leicht gefallen. Denn As Dusk Falls erzählt im Kern eine spannende Geschichte, die mich oftmals kalt erwischt und meinen moralischen Kompass durchdrehen hat lassen. Die Entscheidungen fühlen sich nicht nur schwerwiegend an, sie haben oftmals zumindest mittelfristig direkte Auswirkungen. Allerdings merkt man gelegentlich schon auch, dass zwei scheinbar komplett unterschiedliche Optionen auf dasselbe Ergebnis abzielen. Das ist kein großer Beinbruch, aber eben auch nicht sonderlich schön. Da hätten die Entwickler einfach die Entscheidungen komplett wegfallen lassen können – schließlich habe ich ohnehin nur selten etwas zu tun in As Dusk Falls.In bester Story-Adventure-Tradition steht oftmals nur Zuschauen auf dem Plan, garniert mit wenigen Quick-Time-Events und ein paar Wimmelbildern. Da hatte selbst Telltale mehr zu bieten. Logisch, so sehe ich nur das, was die Entwickler mich sehen lassen wollen, aber etwas mehr Interaktivität wäre schon nett gewesen. So fühlt sich As Dusk Falls mehr wie ein Film im Stil von The Complex oder Erica an, ohne dabei deren Immersion zu erreichen. Denn die comic-Optik in Einzelbildern wirkt nur bedingt einsaugend. Dazu kommt, dass die Story nach den ersten drei Kapiteln, die als ein Buch zählen, deutlich abflacht. Ähnlich wie bei Prison Break, das nach der ersten Staffel auch sehr viel schlechter wurde.Dank diverser Rückblenden und erstaunliche hohem Wiederspielwert ist As Dusk Falls aber sicherlich interessant, wenn ihr mit Gameplay nahe dem Nullpunkt keine Probleme habt. Denn wie ihr diversen Charakteren durch eure Entscheidungen euren moralischen Stempel aufdrückt, das ist bisweilen schon sehr spannend. Und der Cliffhanger am Ende ist einfach nur fies. Wäre nun das eigentliche Spiel dahinter etwas ausgereifter, hätte ich noch deutlich mehr Freude an dem Debüt von Interior/Night gehabt.

As Dusk Falls Xbox X

Einstieg/Bedienung Äußerst simple Controller-Bedienung

Optional auch mit Smartphone spielbar Eingabeverzögerung bei Controller-Nutzung Spieltiefe/Balance Spannende, ineinander verwobene Story der zwei Familien

Rückblenden machen Motivationen klarer

Hoher Wiederspielwert

Entscheidungen fühlen sich meistens gewichtig an

Anständige Spielzeit (etwa 8 Stunden)

Rückblenden können sich auf die Gegenwart auswirken Nicht jede Wahl wirkt sich aus

Spielerisch extrem anspruchslos

Manche Twists unglaubwürdig

Zweites Kapital deutlich schwächer

Fieser Cliffhanger am Ende Grafik/Technik Schicke Comic-Zeichnungen

Nette Landschafts-Szenen Statische Figuren killen die Immersion

Schlimme Animationen Sound/Sprache Vollständig auf deutsch vertont

Sprecher größtenteils in Ordnung

Sehr gute Musikuntermalung Einige Sprecher klingen wie Roboter

Kleinere Soundaussetzer Multiplayer

Nicht getestet 6.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 29,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie Route 66 in Arizona, eine der berühmtesten Straßen der Welt. Wir schreiben das Jahr 1998. Die Familie Walker trifft auf die Holt-Brüder. Was als ein Beinahe-Unfall mit regem Schimpfwort-Austausch beginnt, endet in einer Geiselnahme. Und ihr steckt als Spieler mittendrin.Gut, mittendrin ist bei einem Story-Adventure vielleicht etwas viel gesagt. Dennvom Londoner Studio Interior/Night ist ein typischer Genre-Vetreter, soll heißen: Ihr greift nur höchst selten direkt in das Geschehen ein. Vielmehr legt ihr durch Dialogentscheidungen und bestandene oder verpatzte Quick-Time-Events fest, was die Charaktere als nächstes tun. Ebenfalls üblich für diese Art von Spielen ist das Versprechen der Entwickler, dass sich eure Handlungen auf den Verlauf der Geschichte auswirken und sogar über Leben und Tod entscheiden sollen. Die Vergangenheit hat allerdings bereits einige Spieleschmieden Lügen gestraft und so bin ich durchaus skeptisch an das Debüt der 2017 gegründeten Firma herangegangen.Allerdings verspricht die Belegschaft eine spannende Erfahrung. Gegründet wurde das Studio von, die bei Quantic Dream an Heavy Rain (im Test, Note: 9.0) und Beyond - Two Souls (im Test, Note: 8.0) mitgewirkt hat. Doch auch ihre Mitarbeiter haben durchaus bewegte Karrieren hinter sich und waren zu großen Teilen bei Sony London, bevor sie zu Interior/Night gestoßen sind. Doch ob diese ganze Expertise reicht, um ein spannendes Story-Adventure zu schaffen? Das habe ich im Test für euch herausgefunden – keine Sorge, Spoiler bleiben vor der Tür. Deshalb seht ihr im oben eingebundenen 4K-Testvideo auch größtenteils nur Szenen aus den ersten drei von sechs Kapiteln.Wie eingangs schon erwähnt, dreht sich die Story von As Dusk Falls um die Familien Holt und Walker. Letztere befinden sich eigentlich nur auf der Durchreise durch Two Rocks, als sie wegen einem beinahe-Unfall gezwungen werden, Halt zu machen. Das Auto will einfach nicht mehr. Also laufen sie ein paar Meilen über die Route 66 und landen schließlich im Desert Dream Motel, wo sie zwei Zimmer beziehen. Trotz dieses Ärgernisses versucht das Ehepaar Vince und Michelle nicht den Mut zu verlieren, was dank den Begleitern in Form von Papa Jim, Tochter Zoe und Hund Zeus aber nicht ganz einfach ist.Wie wir schnell erfahren, sind die Verantwortlichen für das Unglück der Walkers die Holt-Brüder Dale, Tyler und Jay. Eigentlich sollte man meinen, die drei würden jegliche Form von Aufmerksamkeit vermeiden wollen, schließlich befinden sie sich auf dem Weg zu einem Einbruch in ein Haus. Blöd nur, dass es sich dabei um das Heim des Sheriffs handelt, was aber nicht jedem dem Geschwister bekannt war. Und natürlich läuft nicht alles rund, so dass sie schnell fliehen müssen und ebenfalls im Desert Dream landen. Hier entspinnt sich eine Geisel-Situation, während der die beiden Familien sich unfreiwillig näher kennenlernen.Die Geschichte von As Dusk Falls mag sich so simpel niedergeschrieben etwas eindimensional lesen, entfaltet aber in ihrem Verlauf eine Menge Spannung. Das liegt nicht zuletzt an den meistens gut eingesetzten Rückblenden, die euch die Motivation der Figuren näherbringen. Allerdings hat das Spiel ein genretypisches Problem: An einigen Stellen ist es total egal, welche Entscheidung ihr trefft. Sonst würde die Story sich nicht so entwickeln können, wie die Entwickler es vorgesehen haben. Insgesamt kam es mir aber so vor, als würde meine Wahl sich mehr auswirken als bei anderen Titeln.Viel entscheidet sich in As Dusk Falls über die Entscheidungen, die ihr in Dialogen trefft, oftmals unter Zeitdruck. Lediglich die deutlich gekennzeichneten „Scheidewege“, die massiven Einfluss auf die Story nehmen sollen, könnt ihr in Ruhe wählen. Insgesamt seid ihr aber einen großen Teil der Spielzeit nur mit Zuschauen beschäftigt, für mein Gefühl sogar einen Ticken zu viel.Doch ihr müsst nicht immer nur entscheiden, was euer aktuell gespielter Charakter von sich gibt. Gelegentlich findet ihr euch auch in einer Art Wimmelbild wieder und sollt den richtigen Ort zum Verstecken finden oder legt fest, ob zuerst das Bücherregal oder die Kommode untersucht wird. Und natürlich dürfen auch eingestreute Quick-Time-Events nicht fehlen. Hier müsst ihr euren Stick in eine vorgegebene Richtung bewegen oder auf einer Taste herumhämmern. Die Eingabe über das Smartphone konnte ich nicht probieren, die App war zum Testzeitpunkt noch nicht im AppStore vorhanden. Aufgrund der Simplizität sollte es aber keine Probleme bei der Touch-Bedienung geben.Auch wenn die Eingaben an sich nie überfordern und alles sehr simpel gehalten ist, hatte ich doch mit Problemen zu kämpfen. Zunächst sei da die Eingabeverzögerung genannt, auf der Xbox Series X dauerte es meist knapp eine Sekunde, bis meine Gamepad-Befehle im Spiel ankamen. Außerdem wird euch die Handlungsgewalt oftmals über mehrere Minuten entzogen, weshalb ich den Controller nicht selten auf dem Tisch abgelegt habe und dann panisch zugreifen müsste, wenn plötzlich eine Entscheidung oder ein QTE von mir verlangt wurde. Das muss besser gehen, denn selbst wenn via Vibration eine gleich nötige Handlung meinerseits angekündigt wird, habe ich so einige Situationen in den Sand gesetzt.Schnell ins Auge sticht die Optik von As Dusk Falls. Mit ihren Landschaftsaufnahmen erinnert sie im Kern an die Serie Better Call Saul, natürlich ohne je deren Qualität zu erreichen. In den Szenen halten sich Comic-Figuren auf, deren Stil entfernte Ähnlichkeiten zu Disco Elysium aufweist. Das ist meistens schick anzusehen, auch wenn die Gesichtsausdrücke der Figuren bisweilen unfreiwillig komisch wirken. Insgesamt sieht das alles aber sehr schick aus.Allerdings hat As Dusk Falls ein großes Problem auf grafischer Seite: Die Figuren bewegen sich nur alle paar Frames und bleiben ansonsten fest stehen. So kommt wenig Dynamik auf und ihr müsst euer Kopfkino ordentlich ankurbeln, um wirklich ins Spiel gesaugt werden zu können. Besonders in actionreichen Szenen wirkt dieser Ansatz einfach langweilig und die Immersion leidet gehörig unter ihm. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch sagen: Die paar richtigen Animationen im Spiel, beispielsweise bei fahrenden Autos, sind dermaßen steif und ungelenk, da ist es vielleicht besser so.Eine positive Überraschung war hingegen, dass As Dusk Falls komplett auf Deutsch vertont ist. Allerdings schwankt die Qualität der Sprecher mitunter stark. Während einige Figuren durchaus glaubhaft klingen, unterhalten sich manche derart steif mit ihren Mitmenschen, dass man denken könnte, der T-800 wäre als Regie-Anweisung vorgegeben worden. Außerdem hatte ich im Testzeitraum noch kleinere Ton-Aussetzer, die aber sicherlich schnell mit einem Patch behoben werden können.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)