Remakes: Die größten Fehler Report

Teaser Eigentlich ist es eine schöne Sache, wenn alte Klassiker in Remake-Form neu aufgelegt werden. Doof nur, wenn Entwickler immer wieder in dieselben Remake-Fallgruben stürzen – aber welche sind das?

Conker's Bad Fur Day hatte viel "Charme", der ging aber zu großen Teilen im Remake Live and Reloaded verloren.

Fehler 1: Der Exorzismus

Die unsterbliche Seele

Rollenspiel-Elemente, eine tiefgehende Story und viel Strategie: Warcraft 3 zählt noch heute zur Genre-Spitze.

Die Reforged-Inquisition

Nein, so richtig hässlich ist Warcraft 3 - Reforged nicht. Aber es fehlt an vielen anderen Ecken.

Irgendwann ist es so weit und jede Geschichte ist erzählt, jedes Lied gesungen, jeder Film abgedreht und jedes Spielprinzip erforscht. Was dann zu tun bleibt ist, den Tod der Kunst zu beklagen. Oder man nimmt einfach die alten Werke, überarbeitet sie (mehr oder weniger) liebevoll und streicht auf diesem vermeintlich einfachen Weg auch noch einen Haufen Geld ein. Eigentlich sollte jeder zufrieden sein, oder? Die Fans der ersten Stunde erhalten ihre alten Lieblinge in einer aufgebohrten und mit neuen Features versehenen Fassung. Und jeder, der den vermeintlichen Klassiker bisher verpasst hat, kann ihn in neuer Pracht nachholen. So zumindest die Theorie.In der Praxis sieht es oftmals ganz anders aus. Remakes scheinen nicht immer mit dem Ziel entwickelt zu werden, den Fans damit etwas Gutes zu tun. Vielmehr entsteht manches Mal der Eindruck, die Studios würden den guten Namen ihrer Meisterwerke ausnutzen, um auch die letzte Kröte zur Wanderung vom Konto des Spielers auf das der Firma zu bewegen. Dabei gibt es doch genügend Paradebeispiele dafür, was ein gutes Remake ausmacht und welche Kardinalfehler vermieden werden müssen. Mit diesem Report will ich definieren, was ein Remake schlecht macht. Gemessen an objektiven Punkten, unterlegt mit verschrienen Beispielen, aufgewertet mit einem Spritzer eigener Meinung und serviert in fünf mundgerechten Faktoren.Noch zur Begriffsdefinition: Remastered-Versionen von Spielen kommen ohne nennenswerte inhaltliche Überarbeitungen aus und werden lediglich bei Technik und Steuerung auf moderne Gegebenheiten angepasst. Anders gesagt, es handelt es sich überwiegend um Portierungen. Remakes hingegen rütteln an den Grundfesten und schrauben nicht nur an der Technik, sondern auch an anderen Elementen. Die Handlung wird angepasst, überflüssige Gameplay-Elemente gestrichen, neue hinzugefügt – nicht selten kommt eine komplett neue Engine zum Einsatz. So wird nicht einfach nur die Originaloptik hochskaliert, sondern ein ganz neues visuelles Erlebnis geschaffen. Kurz gesagt: Die Ur-Version wird obsolet gemacht. Oder eben nicht.Glaubt es mir oder nicht, Videospiele haben eine Seele, einen Geist, der ihnen innewohnt. Besonders die Klassiker, die wir heute so schätzen.beispielsweise war ein asoziales, bitterböses und jugendverrohendes Werk. Hinter der zuckersüßen Visage des kleinen Eichhörnchens verbarg sich ein versoffenes, sexistisches, triebgesteuertes Schwein. Aber genau das hat dem N64-Plattformer damals so viel Charme verliehen! Konnte man bei der Cover-Grafik noch irgendwie falsche Schlüsse ziehen, wurde nach den ersten paar Minuten im Spiel klar: Nein, das ist nichts für zarte Gemüter. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es was für mich ist. Und doch lache ich Tränen!Zugegeben, dieses Extrembeispiel der Seele eines Spiels trifft nur in besonderen Härtefällen zu. Oftmals ist mit dem Geist der Software vielmehr gemeint, wie gut die Mechaniken ineinander greifen, was den Titel einzigartig macht, wie er die Konkurrenz meilenweit überflügelt. Und hier kommen wir zuund dessen missratene Neuauflage. Der Echtzeitstrategie-Klassiker und sein Remake sind aus so vielen Gründen Paradebeispiele dafür, wie man einem Spiel eine eigene Seele verleihen und sie durch massive Fehlentscheidungen wieder rauben kann, dass sie alle aufzulisten den Rahmen dieses Reports um ein Vielfaches sprengen würde.Betrachten wir zunächst, was das Original so großartig machte. Zum einen sei da die wahnsinnig gute Kampagne genannt, die eine immens spannende Geschichte rund um Arthas, die Orks und die untote Geißel erzählt. Garniert wurden der klassisches Basisbau und das wunderbar ausbalancierte Echtzeitstrategie-Gameplay mit Rollenspiel-Elementen. Ihr musstet stets darauf achten, dass euer einer Held unbeschadet durch die Schlachten kommt, seine einziartigen Skills einsetzen und so zum Sieg kommen. Als wäre das nicht genug gewesen, gab es episch vertonte Dialoge und Render-Cutscenes, die einen mit runtergeklapptem Kiefer vor dem Bildschirm sitzen ließen.Wo Blizzards Spiel aber noch viel heller strahlte, das war im Multiplayer. Dank dem nahezu perfekten Balancing waren spannende Matches gegen Freunde und im Leaderboard gewährleistet, die Custom Maps brachten noch einmal komplett frischen Wind in die Online-Partien und LAN-Parties dieser Welt. Tower Defense, Karten, auf denen ihr ein simples Leben als Bauer führt oder der MOBA-Begründer: Langeweile kam nicht auf und bis zum Januar 2020 gehörte Warcraft 3 auf vielen Rechnern zu einer festen Größe – bis Blizzards Priester entschieden, ihm den Spielspaß-Teufel auszutreiben.Eigentlich klang alles so schön, alsim November 2018 angekündigt wurde. Die Grafik sollte sich weiterhin am liebgewonnenen Comic-Look orientieren, dabei aber durch überarbeitete HD-Figuren und -Texturen in die Neuzeit gehoben werden. Epische Cutscenes wurden versprochen, filmreife Zwischensequenzen, die von den neuen Charaktermodelle profitieren. Doch nicht nur auf optischer Seite sollte sich einiges tun. In der Welt von Warcraft sind dank World of Warcraft viele Sachen in der Lore geschehen und so sollte Fan-Lieblingen wie Jaina oder Sylvanas mehr Tiefe verliehen wurden. Doch all das geschah nicht. Die Grafik wurde aufgebohrt, aber nicht im versprochenen Maße. Schlimmer noch, bei Release gab es hässliche technische Fehler, Missionen ließen sich nicht starten, der Sound setzte aus, das Spiel stürzte komplett ab. Die Probleme gehören mittlerweile der Vergangenheit an, haben dem Image von Blizzard aber tiefe Kerben verpasst.Nun mögt ihr unken: Alles schön und gut, solange der Multiplayer-Part passt. Da habt ihr die Rechnung aber ohne die Taverne gemacht. Keine Profile, fehlende Clans, keine automatischen Turnieren und am allerschlimmsten: Die Rangliste war ebenfalls hinfort. Das ist jetzt schon ziemlich heftig, aber immerhin gibt es ja immer die Option, auf die alte Fassung zurückzugreifen. Nun ja, die hat Blizzard mal eben mit der Veröffentlichung von Reforged gekillt. Durch ein erzwungenes Update im Battle.Net konntet ihr nämlich nicht einfach zurückwechseln. So haben die Fans sich gezwungen gesehen, die Ladder einfach selbst zu basteln, bis das Studio selbst irgendeine Reaktion zeigt.Doch die kam nicht. Lange nicht. Zu lange nicht? Viele Fans haben dem Spiel mittlerweile den Rücken gekehrt, alleine schon, um Blizzard einen Denkzettel zu verpassen. Mittlerweile wurde ein Patch auf dem Testserver veröffentlicht, der Rangspiele, das Leaderboard und Spielerprofile zurückbringt. Aber irgendwie fühlt sich das alles falsch an. Der Eindruck, ein seelenloses Spiel zu starten, lässt sich einfach nicht abschütteln. Das Remake sollte dem Klassiker neues Leben einhauchen, ähnlich wie Dr. Frankenstein es mit seiner Schöpfung gemacht hat. Stattdessen hat Blizzard genau den gegenteiligen Weg eingeschlagen und sich an Nosferatu orientiert und seinem Spiel das Leben ausgesagt. Im Austausch für die Hoffnung auf ein paar müde Mark.