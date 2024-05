Helldivers 2: CEO konzentriert sich nun aufs Kreative / Studio bleibt unabhängig

PC PS5

Das von den Magicka-Machern Arrowhead Games entwickelte Helldivers 2 (im Check) war der erste von Sony vetriebene Titel, der zeitgleich auf PC und PS5 erschien. Die klar von Starship Troopers inspirierte Koop-Ballerei wurde ein großer Überraschungserfolg und verkaufte in drei Monaten auf beiden Plattformen mehr Exemplare, als der (circa doppelt so teure) PS5-exklusive AAA-Blockbuster God of War - Ragnarök (im Test) im selben Zeitraum.

Nun gab Arrowhead Games eine Änderung in der Geschäftsführung bekannt. Shams Jorjani übernimmt künftig den Posten als CEO des schwedischen Studios. Jorjani arbeitete einst schon bei Magicka-Publisher Paradox mit dem Studio zusammen und ist unter anderem auch Vorsitzender beim Manor Lords-Publisher Hooded Horse. Der bisherige CEO und Mitgründer Johan Pilestedt verlässt aber nicht etwa das Unternehmen, er bleibt im Vorstand, will sich aber als Chief Creative Officer künftig mehr auf die Kernarbeit des Studios fokussieren. Pilestedt interagiert online auch rege mit der Community. Als Spieler wegen des drohenden PSN-Zwangs Sturm liefen (infolgedessen das Spiel in etlichen Ländern aus Steam entfernt worden wäre, in denen PSN nicht angeboten wird), verwies Pilestedt etwa darauf, dass er nur tolle Spiele machen will und teilte die Service-Mailadresse von Sony.



In einem Interview mit Pilestedt und Jorjani bei GamesIndustry unterstreicht Pilestedt, dass es keine Pläne des unabhängigen Studios gäbe, sich kaufen zu lassen. Man wisse natürlich nicht, was die Zukunft bereit halte, aber Pilestedt sieht durchaus das Potential, Arrowhead zum "nächsten FromSoftware oder Blizzard" zu machen. Besagtes Interview enthält außerdem eine Reihe launiger Anekdoten aus der gemeinsamen Vergangenheit der beiden.