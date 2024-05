Helldivers 2: Sony meldet 12 Millionen verkaufte Einheiten

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Helldivers 2 ab 37,99 € bei Amazon.de kaufen.

Kürzlich stellte Sony den Jahresbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2023/2024 vor. Daraus geht unter anderem hervor, dass sich der Games-as-a-Service-Titel Helldivers 2 (im Check) mehr als 12 Millionen Mal verkauft hat. Da diese 12 Millionen Verkäufe in nur 12 Wochen zusammenkamen, hat der Überraschungs-Hit in dieser Hinsicht God of War - Ragnarök (im Test) überholt, das in drei Monaten 11 Millionen mal gekauft wurde.

Helldivers 2 hat als erster simultan für PS5 und PC erscheinender Sony-Titel wenig überraschend die "Erwartungen weit übertroffen". Selbiges gilt nicht für die Hardware-Verkaufszahlen. Ursprünglich wollte der Konzern im Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endete, 25 Millionen PS5-Konsolen verkaufen, korrigierte die Prognose dann aber im Laufe der Monate auf 21 Millionen, was den tatsächlichen 20,8 Millionen Einheiten sehr nahe kommt. Das ist aber alles andere als schäbig, bei nun insgesamt 59,3 Millionen verkauften PS5-Modellen. Sony will im aktuellen Geschäftsjahr weitere 18 Millionen Stück der Hardware verkaufen.