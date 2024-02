GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 8/2024 und Ausblick auf KW 9/2024

PC PS5

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 8: Rückblick von Montag, 19. Februar, bis Sonntag, 25. Februar 2024

Spiele-Checks

Helldivers 2

Der fleissige lieferte euch in dieser Woche gleich zwei Checks. Beim Third-Person-Shooter zog er das Fazit: "Spaßiger und fordernder Koop-Shooter, der Einiges an spielerischer Finesse bietet – derzeit aber noch technische Probleme hat." Last Epoch

Das Action-RPG Last Epoch erschien nach 5 Jahren Early Access und hinterließ in der Release Versionen einen ordentlichen Eindruck: "Hack and Slay der alten Schule mit neuen Spielansätzen."

User-Artikel

American Arcadia: Spannende Flucht aus der Kuppel

Das Jump-and-Run-Story-Adventure kam bei Audhumbla gut an: "Vor allem die ebenso sozialkritische wie wendungsreiche Geschichte überzeugt in American Arcadia und weiß gerade zum Ende hin noch mit komödiantischen Details zu überzeugen."



Das Jump-and-Run-Story-Adventure kam bei gut an: "Vor allem die ebenso sozialkritische wie wendungsreiche Geschichte überzeugt in American Arcadia und weiß gerade zum Ende hin noch mit komödiantischen Details zu überzeugen." Gemini Rue

Im fünften Teil der AGS-Classics warf TheLastToKnow einen Blick zurück auf Gemini Rue, das vom Publisher Wadjet Eye Games vor 13 Jahren herausgebracht wurde. Inklusive Interview mit dem Solo-Entwickler Joshua Nuernberger!

Vermischtes

Ausblick auf KW 9

Mein zuverlässiger Informant lässt durchblicken, dass euch Inhalte zu Beyond Good and Evil sowie Mega Man erwarten. Möglicherweise gesellt sich auch noch ein Adventure-Check dazu.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

