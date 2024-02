Spiele-Check: Helldivers 2 – Im Koop bockts, für Singles floppts

Käferbeseitigung von SupArai

Missionen spielen, am besten in einer 4er-Gruppe, ist das Ziel – aber bis hierhin muss man es erstmal schaffen.

Vor dem Spiel

Die Mission wählt ihr über eine Karte. Zudem gibt es eine Art Meta-Kampagne, durch die Spieler bestimmte Sektoren global befreien können.

Minispiel Mitspielersuche

Der angeordnete Orbitalschlag sorgt im Hintergrund für ordentlich Texturmatsch.

Ordentlich Action mit Bombast-Effekt

Seit kurzem darf ich mich regelmäßig in eine Warteschlange unbekannter Länge einreihen. Dass ich nach dem Einlass einem Spiel beitreten kann oder andere Helldivers meinem, ist aber eher selten der Fall.

Fazit

Third-Person-Shooter für PC und Playstation 5

Einzelspieler und Multiplayer (immer mit Always-on-Zwang)

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

Preis: 39,99 Euro

In einem Satz: Spaßiger und fordernder Koop-Shooter, der Einiges an spielerischer Finesse bietet – derzeit aber noch technische Probleme hat.

Sony und die Arrowhead Game Studius wagen im zweiten Teil der-Serie etwas, das mir gut gefällt: einen Perspektivwechsel. War der erste Teil aus dem Jahre 2015 ein Top-Down-Shooter, steuert ihr euren Charakter inaus der Third-Person-Sicht. Neben wilden Ballereien im Koop erwartet euch in Sachen "Story" ein an Verhoevens-Verfilmung angelehntes, also extrem übertriebenes, Setting voll pathetischer Anspielungen. Denn bei den Helldivers handelt es sich um jene Kampfsoldaten, die von der menschliche Heimatkolonie Über-Erde (im Englischen: Super-Earth) entsandt werden, um im Namen der gelenkten Demokratie dem Rest der Galaxie die Freiheit zu bringen. Und das geht bekanntlich am Besten mit Waffen. Soviel mir der ironische Ansatz und die wuchtigen Kämpfe Spaß machten, so sehr nervte mich der technische Zustand von Helldivers 2.Bevor ihr in den Kampf zieht, benötigt ihr einen Playstation-Account. Ist der angelegt, oder der vorhandene mit Steam verknüpft, zögert das Anti-Cheat-Programm nProtect GameGuard den schnellen Spielstart hinaus. Aber auch danach schlage ich als erstes immer ein ödes Gefecht namens Steuerungskonfiguration. Denn, warum auch immer, merkt sich Helldivers 2 einen Teil meiner Einstellungen einfach nicht – Controller-Nutzern entgeht dieser erste K(r)ampf natürlich.So richtig ins Kampfgeschehen geht es nach dem Spielstart viel zu häufig aber dann doch nicht, denn das theoretisch leichtgemachte Finden von bis zu vier Mitspielern erlebe ich als extrem fehleranfällig. Erstellte ich ein Spiel, purzelten nach ein paar Sekunden meistens Mitspieler in meine Fregatte und es ging ab in die Action. Das Betreten anderer Spiele über die Planetensuche oder die Funktion „Schnelles Spiel“ funktionierte allerdings so gut wie nie. Fehlermeldungen a la „Host hat das Spiel verlassen“ oder „Verbindungsfehler – Kann der Spiel-Lobby nicht beitreten“ oder „Du wurdest aus dem Spiel geworfen“ waren und sind an der Tagesordnung. Hinzu kommen Verbindungsabbrüche, durch die jeder Missionsprogress verlorengeht. Und neuerdings ist ein Einloggen überhaupt nicht beziehungsweise erst nach einer unbekannten Wartezeit möglich, weil das Anmeldelimit erreicht ist.Wenn ich ein Spiel in einer Gruppe bestritt, machte das durchaus Spaß. Der Spielablauf ist schnell umrissen: Ihr wählt Mission und Loadout, landet auf einem Planeten, pustet Unmengen an Gegnern weg, erfüllt euer Primärziel und am Besten noch so viele Nebenziele wie möglich und sterbt dabei möglichst selten. Abschließend begebt ihr euch zum Extraktions-Punkt, erwehrt euch einer letzten Angriffswelle, steigt ins Shuttle und kehrt in euer Hub zurück. Durch Levelaufstiege und verdiente Medaillen erhaltet ihr Zugriff auf neue, bessere Ausrüstung – startet eine neue Mission um Erfahrungspunkte und Medaillen zu verdienen, mit denen ihr: Na, ihr wisst schon.Ein besonderes Feature gibt es in Helldivers 2 jedoch: Extrem mächtige Angriffe, wie zum Beispiel den Orbitalschlag, sowie bessere Waffen und Nachschubkisten fordert ihr über ein kleines Minispiel an. Um den Angriff zu aktivieren oder die Ausrüstung zu erhalten müsst ihr eine Zeichenabfolge mit WASD (in meinem Fall mit den Cursor-Tasten) eingeben und einen Abwurfort festlegen. Und da das häufig während des Kampfes erfolgen muss, führt das zu einigem Durcheinander und unfreiwilligen Spielertoden. In Helldivers 2 ist dazu Friendly Fire aktiviert und kann ebenfalls tödlich enden.Optisch finde ich Helldivers 2 nicht durchgänig überzeugend, gerade das Aussehen der Bugs turnte mich in den ersten Spielstunden ab. Allerdings rückt das grobschlächtige Design in den kniffligen Kämpfen gegen die Käfermassen schnell in den Hintergrund. Die Planeten haben unterschiedliche Effekte und Wetterbedingungen, sie erzeugen schon eine nette Atmosphäre – der Aufbau wirkt auf mich jedoch generisch. Auf der unbenommenen Habenseite des Shooters stehen die effektreichen Kämpfe, die sich gut spielen und angenehm fordern sowie die bombastische Soundkulisse aus Schüssen, Explosionen und den bizarren Onelinern der Helldivers.Gut sechseinhalb Stunden habe ich in der PC-Version von Helldivers 2 bislang verbracht und ich kann nur sagen, dass mich die ständigen Verbindungsprobleme und Steuerungs-Neujustierung total abnerven. Abgesehen davon macht Helldivers 2, wenn es mal läuft, wirklich Spaß. Denn nach etwas Eingewöhnungszeit und den ersten Upgrades wird Helldivers 2 ein sehr guter Koop-Shooter. Und das Spielerlebnis war mit allen Random-Gruppen, mit denen ich mich im Namen der gelenkten Demokratie durch die Galaxie geballert habe, einfach gut.Reinen Solo-Spielern empfehle ich Helldivers 2 jedoch nicht. Zum einen finde ich den Titel als Einzelspieler ziemlich schwer und zudem ziemlich öde. Ich habe zwar erst wenige Missionstypen selbst gespielt, aber der Spielablauf der mir bekannten Missionen ist letztlich immer gleich. Alleine über den Planeten zu ziehen nimmt dem Spiel außerdem das Chaospotenzial, was sich in jeder Sekunde durch einen schlecht platzierten Luftschlag oder den Granatenfehlwurf eines Mitspielers – und ich bin leider viel zu oft genau dieser Mitspieler – einstellen kann.Ich hätte gerne noch zwei, drei Stunden mehr gespielt und weitere Missionen absolviert, aber aufgrund der technischen Probleme konnte ich in den letzten Tagen kein Koop-Spiel mehr starten. Die täglichen Patches lösten dieses Problem nicht. Vor einem Kauf der PC-Version solltet ihr dies derzeit bedenken.