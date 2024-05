Keoken Interactive (Deliver us Mars) entlässt alle Mitarbeiter

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Spielestudio Keoken Interactive hat all seine Angestellten entlassen. Die Macher von Deliver us the Moon und Deliver us Mars hätten trotz laut eigenen Angaben umfangreichen Bemühungen keinen Publisher für ein Folgeprojekt gefunden. So war in einem vorangegangenen Hilferuf auf X von 200 Pitches die Rede und nun vom gescheiterten Versuch, als Co-Entwickler oder mit Auftragsarbeit das Studio zu finanzieren. Ein Kickstarter für einen dritten Teil ihrer Spielereihe, Deliver us Home, soll jetzt noch als Alternative versucht werden.

Deliver us the Moon war im Test von GamersGlobal mit einer 4.5 negativ bewertet worden, Tester Dennis Hilla sah laut Meinungskasten im Titel aber jede Menge ungenutztes Potential. Zu Deliver us Mars gibt es keinen GamersGlobal-Test, die Nutzerwertung ist mit 7.1 aber deutlich höher als die Testwertung des ersten Teils, wobei auch der erste Teil der Serie mit einer 7.0 von Nutzern positiver gesehen wurde als im Test. Bei Metacritic bekam der zweite Teil allerdings eine schlechtere Metawertung als der erste Teil.

Das Scheitern von Keoken Interactive zeigt nun ein weiteres mal, wie schwierig das finanzielle Umfeld für Spieleentwickler derzeit ist. So war erst kürzlich über weitere Studioschließungen bei Take-Two Interactive berichtet worden.