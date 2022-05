PM: Reist in Deliver Us Mars auf PS4 und PS5 zum roten Planeten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein Gruß an alle Astronauten! Wir freuen uns, einige Details zu unserem neuen Titel, dem cinematischen Adventure „Deliver Us Mars“ mit euch zu teilen, das bald auf PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Die letzten Jahre waren für uns als Studio wirklich unglaublich, und wir sind gerührt, dass so viele von euch unser Debüt aus dem Jahr 2019 namens „Deliver Us The Moon“ in ihr Herz geschlossen haben. Uns war immer klar, dass unser nächstes Spiel größer und gewagter sein muss. Unser Ziel als Team ist es, immer weiter zu wachsen. Dabei werden wir von einigen der bemerkenswertesten Spiele inspiriert, die im letzten Jahrzehnt auf PlayStation veröffentlicht wurden – nicht zuletzt von dem Meisterwerk The Last of Us: Part II von Naughty Dog.

Im Laufe der letzten Jahre haben wir bei Keoken heimlich, still und leise daran gearbeitet, bei Deliver Us Mars ein episches Sci-Fi-Abenteuer, in dem die Spieler die Welt retten, mit einer emotionalen Geschichte und persönlichen Motivationen zu kombinieren. Wir haben uns ein Szenario gewünscht, dass die ambitionierten Ziele für unser Projekt reflektiert. In unserer Realität steht die Menschheit wegen des Klimawandels großen Herausforderungen gegenüber. Die Raumfahrtagenturen (und einige reiche Individuen) greifen nach dem Mars, also tun wir das auch.

In Deliver Us Mars, das zehn Jahre nach der Fortuna-Mission in Deliver Us The Moon spielt, ist die Menschheit der Auslöschung so nah wie noch nie. Um ihr Überleben auf der Erde zu sichern, muss der neue Protagonist, der Mitglied der Zephyr-Crew ist, drei gestohlene Kolonieschiffe vom roten Planeten retten. Spieler erkunden den Mars und enthüllen, was hinter dem mysteriösen Notruf steckt, der die Crew dorthin gelockt hat.

Um diese Geschichte erzählen zu können, mussten wir unbekanntes Terrain betreten. Zum ersten Mal haben wir Schauspieler mit Motion-Capturing-Technik ausgestattet, damit die Geschichte emotionaler wird. Außerdem haben wir Gameplay-Mechaniken verbessert und ein völlig neues Reisesystem entwickelt, das von PlayStation-Klassikern wie Tomb Raider und Uncharted inspiriert wurde. Zusätzlich arbeiten wir auf der PS5 mit Next-Gen-Grafik und Echtzeit-Raytracing für Schatten und Spiegelungen.

Der Mars ist die nächste Grenze, eine unerkundete Welt mit unendlichem Potenzial für Geschichten. Spieler können die Oberfläche des roten Planeten auf nie dagewesene Art und Weise erkunden: Sie ist nicht nur die staubige Ebene, die wir uns immer vorstellen, sondern hat auch gefrorene Krater und Canyons, die entdeckt werden wollen, während das Geheimnis der Story gelüftet wird.

Wir wollten schon immer Astronauten sein. Leider hat es dafür nie gereicht, also haben wir stattdessen ein Spiel entwickelt, mit dem wir andere dazu inspirieren wollen, nach den Sternen zu greifen. Wer weiß, vielleicht schafft es einer von euch selbst mal zum Mars! Hoffentlich gefällt euch dieser Video-Einblick in die Entwicklung von Deliver Us Mars. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr Details mit euch zu teilen.