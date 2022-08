GC22: Science-Fiction-Titel Deliver Us Mars im Story-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der gamescom 22 zeigten die Entwickler der Keoken Studios und Publisher Frontier Foundry neues Video-Material zum kürzlich ins nächste Jahr verschobenen 3D-Actionadventures Deliver Us Mars (welches das Sequel zum 2019 erschienenen Deliver Us the Moon darstellt).

Den brandneuen Story-Trailer haben wir für euch zum Abruf unter diesen Newszeilen nachfolgend zum Anschauen bereitgestellt. Dieser zeigt diverse Ausschnitte aus dem kommenden Science-Fiction-Titel, in dem ihr in die Rolle der weiblichen Astronautin Kathy Johannsen schlüpft. Diese fliegt an Bord des Raumschiffs Zephyr zum Mars, um auf dem roten Planeten eine für das Überleben der Menschheit notwendige Mission zu absolvieren.

Deliver Us Mars soll am 2. März 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.