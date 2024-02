Millennia: 4X-Empire Builder von Paradox bei Steam Next Fest spielbar

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche werden auf dem Steam Next Fest einige der aufregendsten kommenden Computerspiele vorgestellt, zum Beispiel World War 2 - Headquarters (in der User-Preview), Breachway oder auch diverse, von Steam selbst vorgestellte Titel (wir berichteten). Und auch das kommende 4X-Imperiums-Aufbauspiel Millenia von C Prompt Studios und Paradox Interactive ist mit einer Demo am Start, die ihr ab sofort spielen könnt.

Millennia wird von erfahrenen Designern mit langjähriger Erfahrung im Strategie-Genre entwickelt und stellt euch vor die Herausforderung, ein Imperium über 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte hinweg aufzubauen und zu vergrößern. Diese Zeitspanne ist durch zehn unterschiedliche und dynamische Zeitalter definiert, beginnend mit der Steinzeit über die Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit - oder vielleicht auch dem Zeitalter des Blutes oder dem Zeitalter der Könige. Millennia möchte den dynamischen Verlauf der Geschichte betonen. Eure Handlungen und Entscheidungen sollen den Verlauf des nächsten historischen Zeitalters beeinflussen, wobei jedes Zeitalter seine eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich bringt. In Anlehnung an die goldene Ära der Strategiespiele möchte Millennia "neue Maßstäbe für fesselndes und intellektuell herausforderndes Gameplay" setzen. Die Eigenschaften und Merkmale eurer Gesellschaft wählt ihr mit Hilfe des Nationalen Charakters und fördert die Produktitivität und das Wachstum eurer Städte durch ein internes Handelssystem, das zum Motor eures Reiches wird.

In der Steam Next Fest-Demo von Millennia könnt ihr das dritte Zeitalter des Spiels spielen und eure ersten Eigenschaften auswählen. In diesem Zeitalter durchstreifen Kundschafter die Welt, während ihr Armeen aus Bogenschützen und Speerwerfern formiert, um gegen barbarische Bedrohungen vorzugehen. Gleichzeitig errichtet ihr auf der Karte bescheidene Städte, fördert die Nahrungsmittelproduktion, Wirtschaftswachstum und den allgemeinen Wohlstand. Millennia möchte der bewährten 4X-Formel eine neue Wendung geben, neue Ideen und individuelle Anpassungsmöglichkeiten bieten. Millenia soll noch 2024 erscheinen.