Millennia: 4X-Empire-Builder von Paradox erscheint im März

Kürzlich konnte jeder Interessierte den kommenden 4X-Empire-Builder Millennia (in der Preview) von C Prompt Studios und Paradox Interactive während des Steam Next Fest ausprobieren (wir berichteten). Jetzt wurde bekanntgegeben, dass ihr am 26. März richtig loslegen und die Geschichte einer neuen Zivilisation schreiben könnt. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Millennia setzt auf dynamische und einzigartige Zeitalter und möchte euch so ermutigen, Ziele zu verfolgen, die den Weg der Menschheit dramatisch verändern, indem ihr ein Eisenzeitalter in ein Zeitalter der Helden verwandelt oder, wenn die Dinge schlecht geplant sind, eine Renaissance in ein Zeitalter der Ignoranz. Die Wahl des Nationalgeistes und anderer Eigenschaften macht jedes Spiel anders, denn eine Nation der Entdecker kann in einem anderen Spiel eine Nation der Gelehrten sein. Als Herrscher müsst ihr starke Wirtschaftszentren entwickeln und Überschüsse in die anderen Winkel eures Reiches exportieren, um die Produktion zu beschleunigen oder Luxusgüter zu verteilen.

Die beworbenen Hauptfeatures:

Geschichte und alternative Geschichte: Ihr führt euer Volk durch zehn dynamische Zeitalter, lenkt die Zeitlinie in die unerforschte alternative Geschichte eines Variantenzeitalters oder in die Gefahren und Möglichkeiten eines Krisenzeitalters. Jedes Zeitalter bringt einzigartige Regeln, Einheiten, Gebäude, Waren und Herausforderungen mit sich, die den Lauf der Geschichte verändern können.

Nationalgeist: Durch die Wahl eines Nationalgeists und die Nutzung der damit verbundenen Boni könnt ihr entscheiden, wofür eure Nation berühmt sein soll, um eure Ziele zu erreichen. Ihr könnt im Laufe der Geschichte mehrere Nationalgeister kombinieren, um in jedem Spiel eine einzigartige Zivilisation zu erschaffen.

Eine starke Gesellschaft aufbauen: Ihr könnt in sechs verschiedene Bereiche investieren, welche die Fokussierung ihrer Nation beeinflussen: Forschung, Regierung, Krieg, Diplomatie, Technologie und Kunst. Je besser ihr jeden Bereich ausstattet, desto mehr kann eure Nation von den einzigartigen Fähigkeiten des jeweiligen Bereichs profitieren. Von der Eroberung von Territorien bis zur Einführung neuer Regierungen, von der Verbreitung von Religionen bis zur Verstärkung von Armeen hängt alles von der Beherrschung der Domänen ab.

Detailliertes Wirtschaftssystem: Als Anführer eurer Zivilisation entwickelt ihr eine wirtschaftliche Versorgungskette, die eure Strategie unterstützt. Ihr sammelt Rohstoffe und baut dann Upgrades, um Basisgüter wie Holz oder Eisen in Bauholz, Papier, Bücher, Barren, Werkzeuge oder Waffen zu verwandeln - spezialisierte Produkte, die es euch ermöglichen, euren Wirtschaftsmotor zu verbessern und abzustimmen, damit er sich an alles anpassen kann, was die Geschichte euch vorgibt.

Kombinierte Kriegsführung: Ihr könnt eure Kriegsführung anpassen, indem ihr einzelne Einheiten zu schlagkräftigen Armeen kombiniert. Jede Einheit beeinflusst die Fähigkeiten ihrer Armee und ermöglicht so eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien. Wenn ihr in einen Konflikt verwickelt werdet, könnt ihr das Geschehen über den Combat Viewer verfolgen. Dort finden die Schlachten statt und Details über die Leistung der verschiedenen Armeen werden angezeigt.

Und es gibt noch viel mehr zu tun: Naturdenkmäler entdecken, die Pyramiden bauen, im Weltraum wetteifern, Expeditionen finanzieren, Seuchen überleben, Diplomatie zu deinem Vorteil nutzen, Chaos-Events meistern, Innovationen freisetzen, mit außerirdischen Besuchern umgehen, Unterwasserstädte regieren, Luftkämpfe austragen und viele andere historische Herausforderungen meistern.

Millennia wird ab dem 26. März 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 Euro erhältlich sein.