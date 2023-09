Millennia Preview

Teaser Paradox lud uns zum Spielen eines brandneuen 4X-Titels ein, der 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte umspannt. Der legt den Fokus dabei besonders auf eine Auswahl an Zeitaltern und Stadtentwicklung.

Die Erforschung von Errungenschaften eines Zeitalters bringt euch dem Erreichen einer neuen Epoche näher.

Wer hat an der Uhr gedreht?

Ein Blickl auf besondere Perks des Nationalen Geists "Spartaner".

Neben diesem Reiter gibt es noch eine Detailansicht in der Stadverwaltung, in der ihr weitere Felder bebaut und Gebäuden Arbeiter zuweist.

Stadt, Land, Überfluss

Durch Zerstörung der Gebäude im Uland des Stadtkerns treibt ihr Belagerungen effektiver voran.

Dominium

Meinung: Hagen Gehritz Es bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, innerhalb von einer Stunde in das Regelwerk eines 4X-Titels durchdringen zu wollen, während Ian Fischer neben mir die Highlights der ganzen Features erklärt und mir Züge vorsagt, mit denen ich noch weitere Mechaniken zu Gesicht bekommen werde.



MILLENNIA

Vorläufiges Pro & Contra Interessante Epochen-Progression mit mehreren Zeitaltern und Katastrophen

Detaillierte Ausbau-Optionen für Städte Es muss sich zeigen, ob die Zeitalter-Mechanik auch Partien langfristig interessant hält Aktuelle Einschätzung Atlas setzt mit dem detaillierten Städtebau und dem flexiblen Zeitalter-System interessante eigene Akzente innerhalb des 4X-Genres, die mehr Tiefe bieten, ohne sich in Kleinklein zu verlieren. Doch es bleibt abzuwarten, wie stark diese im großen Ganzen das Spielerlebnis beeinflussen werden. Gut Aktueller Stand Messe-Demo

Mit C Prompt Games gründete, Veteran der Ensemle Studios, ein neues eigenes Entwicklerhaus. Paradox Interactive hat sich der Aufgabe angenommen, das Debut-Werk des Studios herauszubringen. Das Team bei C Prompt demonstriert mit vielen Detail-Vergleichen zur Konkurrenz seinen Enthusiasmus für 4X-Strategie. Natürlich noch ein Stück enthusiastischer werden die Entwickler, wenn es um ihr eigenes Baby namensgeht. Das orientiert sich grob an dem Fundament des Klassikers: Von der Urgeschichte bis in die frühe Zukunft leitet ihr rundenweise euer Volk durch die Menschheitsgeschichte, deckt mit Spähern die Karte auf, schnappt euch Bodenschätze, merzt Barbaren aus, handelt mit anderen Völkern und schlagt nicht zuletzt auch Schlachten.Es gab so einige Versuche in den jüngsten Jahren, dieser Geschmacksart des 4X-Prinzips neue spannende Facetten abzugewinnen, wie Humankind (im Test ) von Amplitude Studios. Die beiden größten Besonderheiten, mit denen Millennia in den Ring steigt, sind ein ungewöhnliches Zeitalter-System, das auch Zivilisationsbrüche abbilden soll und eine mehrstufige Städteverwaltung inklusive Güterketten. Auf Einladung von Paradox konnte ich bereits mit Japan meine ersten Züge machen.Auch in Millennia müsst ihr bestimmte Bedingungen erfüllen, um in der 10.000 Jahre umspannenden Menschheitsgeschichte ins nächste Zeitalter vorzurücken. Die wohl größte Besonderheit des 4X-Titels: Die Zivilisationsstufen sind keine fest Abfolge derselben Epochen, vielmehr gibt es immer wieder die Wahl zwischen mehreren möglichen Zeitaltern. So war in meiner Partie auf die anfängliche Steinzeit zuerst die Bronzezeit und danach die Eisenzeit gefolgt, nun stand ich aber vor drei Optionen: Zeitalter der Monumente, Zeitalter der Könige oder Zeitalter der Pest. Die Zivilisation, die als erstes eine neue Ära einläutet, erhält nicht nur besondere Boni, sondern nimmt gibt allen anderen dasselbe Zeitalter vor, nimmt der Konkurrenz also die Wahlmöglichkeit.Monument- und Königszeit bieten jeweils andere Vorteile, aber wenn ihr nun denkt “Pest klingt aber nicht wie etwas, das ich wählen will”, dann liegt ihr damit genau richtig. Das ist nämlich ein Beispiel für Krisenzeitalter, für die ihr euch nicht in Eigenregie entscheidet, sondern die ihr wählen müsst, wenn ihr gewisse negative Kennzahlen erreicht – in dem Fall sehr niedrige Hygiene-Werte. Neben solchen realistischeren Varianten scheinen auch fantastischere alternative Zeitlinien wie das Zeitalter des Äthers mit Steampunk-Technologie möglich.Ihr bestimmt aber natürlich nicht nur mit den Zeitaltern den Fortschritt eurer Zivilisation. Ihr entscheidet euch im Spielverlauf auch für einen “Nationalen Geist”, der eure Zivilisation weiter definiert und einen separaten Skilltree freischaltet. Jedes Zeitalter fügt dabei neue Geister zur Auswahl hinzu. Viele Strategien ergeben sich aus der Kombination der Boni eines Zeitalters und des aktuell aktiven Geists.Das Aufdecken der Karte und die Gründung neuer Städte spielen auch in Millennia eine große Rolle. Allerdings will C Prompt Games übermäßiges Micro-Managment vieler Städte vermeiden, daher konzentriert sich euer direkter Einfluss auf Städte in der Regel auf wenige Regionen. Klickt ihr auf eine Stadt, öffnet sich ein Fenster mit der Ansicht der Siedlung. Das zeigt, auf welche Gebäude auf den umliegenden Hexfeldern stehen und wie weit die Eingemeindung des umliegenden Brachlands vorangeschritten ist, wodurch noch mehr Felder bebaut werden können und sich Städte somit über die Partie stärker ausbreiten. Die Entwickler legen Wert auf mehr Tiefe beim Ausbau und der Verwaltung der Städte, daher wird es auch Güterproduktionsketten geben, so kann Holz mit den passenden Gebäuden zu Planken verarbeitet werden oder Papier zu Büchern. Die Effizienz der Produktionsgebäude hängt auch davon ab, wie viele Arbeiter aus der Stadt ihr ihnen jeweils zuweist.Per Pionier neu gegründete Siedlungen müsst ihr nicht selbst steuern, sondern könnt sie in den Vasallen-Verwaltung versetzt. Sie werden dann eigenständig verwaltet, aber ihr könnt zum Beispiel für positive Effekte sorgen, um die Entwicklung der Städte zu unterstützen. So gründete ich zwischen meiner Hauptstadt Osaka und dem Vasall Hiroshima mit einem Mineur einen Posten, um Erzvorkommen zu fördern. Es entstand aber so auch eine unter anderem Handelsboni gewährende Straße vom Posten zu den beiden benachbarten Orten. Die Städtenamen werden übrigens passend zur gespielten Zivilisation ausgewürfelt, das gilt auch für die Benennung von besonderen Landschaftsmerkmalen, die meine Zivilisation als erstes aufdeckte. So entpuppte sich ein mit Icon markiertes unbekanntes Wahrzeichen als großer Berg, der darauf zum Fuji wurde (die Städte könnt ihr anders als die Merkmale auch umbenennen).Der Spielalltag wird von zufälligen Ereignissen und Chaos-Events aufgewirbelt. Letztere kommen meist durch ungünstige Konsequenzen infolge eurer Entscheidungen in den Pool möglicher Ereignisse. Ansonsten geht es natürlich viel um langfristige Planung. So beeinflussen beispielsweise eure Entscheidungen beim Forschungsbaum und der Stadtentwicklung, wie schnell euer Punktekontingent in den fünf Domänen Regierung, Erkundung, Kriegskunst, Baukunst und Diplomatie sich auffüllt (jeder nationale Geist legt dabei den Schwerpunkt auf eine dieser Domänen). Mit diesen Punkten schaltet ihr in eigenen Skilltrees unter anderem bestimmte Eigenschaften frei. Ich hatte “Wilde Jäger” als nationalen Geist, was mir bei der Erkundungs-Domäne die Freischaltung einer besonderen Jäger-Einheit erlaubte, die auch im Kampf halbwegs tauglich ist, aber vor allem auf der Karte vorkommende Elefanten jagen kann. In der Kriegskunst investierte ich wiederum Punkte in eine direkte Aktion: Mit “Gewaltmarsch” konnte ich einen meiner Truppenverbände doppelt ziehen lassen. Das setzte ich ein, um einen neu fertiggestellten Streitwagen schnell zu meinen restlichen Truppen an die Front zu schicken (danach befindet sich die Aktion für drei Runden im Cooldown).Zum Ende meiner Probepartie erklärte ich dann den Nachbarn den Krieg und belagerte eine nahe Osaka gelegene Stadt. Auf dem Weg traf ich nur auf eine überschaubare Infanterie-Einheit. Kämpfe zwischen Verbänden finden in einem separaten Fenster statt und laufen automatisch ab, wobei Feinheiten zum Tragen kommen, wie dass Bogenschützen immer als erstes angreifen. Nach drei Schlagabtäuschen beider Seiten endet so ein Auto-Gefecht unweigerlich, um die Runden straff zu halten. Die überlebenden Truppenteile bleiben zurück, in dem Fall war der gegnerische Trupp komplett aufgerieben. Mit dem Betreten der bebauten Felder um die Kernstadt beginnt die Belagerung. Ich fing an, Gebäude im Umland zu zerstören, da dies sowohl die den Fortschritt der Belagerung steigert, als auch die Fähigkeiten des Ortes mindert, neue Truppen zu produzieren. Doch mir sollte es vor dem Ende meiner Spielzeit nicht mehr gelingen, meiner Zivilisation eine dritte Stadt einzuverleiben.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)