Steam Next Fest: Ab morgen hunderte Demos zu unveröffentlichten Spielen

Morgen, am 5. Februar um 19 Uhr startet das nächste Steam Next Fest. Ab dann habt ihr sieben Tage lang Zeit, hunderte von Demos unveröffentlichter Spiele auszuprobieren. Mit dabei ist unter anderem Outcast - A New Beginning, der Nachfolger des Open-World-Action-Adventures Outcast aus dem Jahr 1999. Ebenfalls spielbar sein wird Stormgate (im GC23-Anspielbericht), das von ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern entwickelt und als spiritueller Nachfolger von Warcraft und Starcraft vermarktet wird. Fans von Cozy-Games dürfen sich auf eine neue Demo zum minimalistischen Hausbauspiel Summerhouse freuen.

Im offiziellen Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben, zeigt Valve einige weitere Highlights. Die im Video gezeigten Spiele sind: