Stalker 2 - Heart of Chornobyl: Neues Release-Datum 5. September 2024

PC Xbox X PS5

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World hat ein neues Release-Datum für Stalker 2 - Heart of Chornobyl genannt. Das Spiel wird nicht wie zuletzt angekündigt im Frühjahr 2024 erscheinen, sondern wird auf den 5. September 2024 verschoben. Als Hauptgrund für die Verschiebung geben die Entwickler in ihrer Nachricht auf Steam den technischen Zustand des Spiels an.

Der erste Veröffentlichungstermin für Stalker 2 war der 28. April 2022. Danach kam es immer wieder zu Verzögerungen, unter anderem durch den russischen Angriff auf die Ukraine, den Umzug des Studios nach Prag, einem Brand in den dortigen Studios und immer wieder auch nötigen Optimierungsbedarf am Spiel.