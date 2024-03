PC XOne Xbox X PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stalker - Shadow of Chernobyl ab 24,95 € bei Amazon.de kaufen.

Beim heutigen Xbox Partner Preview Twitch-Event wurde überraschend die Stalker - Legends of the Zone Trilogy angekündigt und sofort veröffentlicht. Die bisher drei Stalker Episoden können einzeln zu je 19,99 Euro oder im genannten Trilogy-Paket für 39,99 Euro erworben werden. Es wird eine Xbox One oder Xbox Series Konsole benötigt.

Die Trilogie kostet in der Playstation 4 Version aktuell 19,99 Euro. Die einzelnen Episoden kosten ebenso 19,99 Euro.