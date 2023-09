Stalker 2: Entwickler-Studio und Backup-Server durch Brand beschädigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stalker 2 - Heart of Chornobyl ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Laut einer Meldung von Eurogamer.net, die sich auf das tschechische Spielemagazin Vortex.cz beziehen, gab es am letzten Donnerstag einen Brand im Prager Studio des ukrainischen Entwicklers GSC Game World. Eines der drei Stockwerke, die das Studio zur Zeit für die Entwicklung von Stalker 2 - Heart of Chornobyl nutzt, wurde komplett zerstört. Bei dem Brand wurden offenbar auch die Backup-Server des Entwicklers beschädigt. Das haben Mitarbeiter des Studios auf X (ehemals Twitter) bestätigt.

Auch gaben sie per Discord an, dass glücklicherweise niemand verletzt wurde und das betroffene Stockwerk nun abgeriegelt sei und komplett renoviert werden müsse. Details zum Unfallhergang werden noch untersucht. Vorläufigen Schätzungen zu Folge entstand ein Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Tschechischen Kronen, was ungefähr einem Betrag von rund 61.000 Euro entspricht. Wie sich die Schäden auf die Entwicklung des Spiel und den Releasezeitraum auswirken, ist aktuell noch nicht klar. Das Team machte jedoch deutlich:

Wir danken allen sehr für die Fragen und die unterstützenden Worte, die wir erhalten haben. Aber keine Anomalie, nicht einmal ein "Burner" wird uns dazu bringen, unser Endziel aufzugeben. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Das ist in Ordnung.

Erst Mitte März dieses Jahres hatten wir über die Versuche russischer Hacker berichtet, entwendetes Material zu Stalker 2 veröffentlichen zu wollen, falls GSC Game World auf die Erpressungsversuche nicht eingehen sollte. Da das Studio verständlicherweise nicht kooperiert hat, bat das Entwicklerteam die Presse und die User, geleaktes Alpha-Material nicht weiter zu teilen. Damals liess das Studio verlautbaren:

Wir sind ein ukrainisches Unternehmen und wie die meisten Ukrainer, haben wir viele Dinge erlebt, die viel schrecklicher sind: zerstörte Häuser, zerstörte Leben und den Tod unserer Lieben. Erpressungs- oder Einschüchterungsversuche

sind vollkommen zwecklos.

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ist das ursprünglich in Kiew ansässige Studio GSC Game World genötigt, in Prag (Tschechien) zu arbeiten. Im Rahmen der Gamescom 2023 wurde die Verschiebung von Stalker 2 auf das 1. Quartal 2024 bekanntgegeben. Erscheinen soll der Titel für PC, PS5 und XSeries.